غلامرضا کاتب در گفتگو با مهر درخصوص اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 91 توسط دولت اظهارداشت: بهتر است دولت پیش از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی از افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه جلوگیری کند تا بیش از این به مردم فشار نیاید.

وی درعین حال تصریح کرد: البته مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها باید براساس قانونی که مجلس تصویب کرده، امسال توسط دولت اجرا شود.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص میزان یارانه نقدی که دولت قرار است در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به مردم بدهد، گفت: دولت برای کاهش نرخ تورم دراجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها نباید میزان پرداخت یارانه های نقدی به مردم را افزایش دهد بلکه به جای این کار باید تکالیف دیگر قانون مذکور را مثل حمایت از بخش تولیدی کشور اعم از بخش کشاورزی و صنعت را در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اجرایی کند.

وی اضافه کرد: همچنین دولت باید در اجرای این مرحله از قانون هدفمند کردن یارانه ها، به جای افزایش میزان یارانه نقدی، میزان 6 هزارمیلیارد تومانی که در قانون برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده را صرف درمان رایگان مردم کند.