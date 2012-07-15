شاه حسینی قهرمان برترین بدمینتون بازان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاه حسینی در پیکارهای برترین بدمینتون بازان کشور در سمنان، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در ادامه برگزاری اولین رقابت های جام "شادروان رحمت الله پهلوان" در سمنان، علی شاه حسینی بدمینتون باز مطرح کشور عنوان نخست این رقابت ها را بدست آورد.

دیدار پایانی این مسابقات را علی شاه حسینی و سروش اسکندری از بدمینتون بازان مطرح کشور در سالن اختصاصی بدمینتون سمنان برگزار کردند که این دیدار سنگین و تماشایی یک ساعت و نیم به طول انجامید.

در نهایت، علی شاه حسینی سه بر یک اسکندری را شکست داد و اول شد و اسکندری در جایگاه دوم ایستاد.

در دیدار رده بندی این مسابقات نیز قرار بود شهرام و امیر کرمی به مصاف هم بروند که این دیدار به دلایلی برگزار نشد و این دو برادر به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در پایان این مسابقات به نفر اول چهارمیلیون، نفر دوم سه میلیون و نفرات سوم یک میلیون و پانصد هزار ریال جایزه نقدی اهدا شد.

شادروان پهلوان از بدمینتون بازان مطرح استان سمنان و کشور بود که در قالب تیم روغن گلبهار سمنان در بازیهای لیگ برتر عنوان سوم کشوری را کسب کرده است.

این رقابت ها از روز پنجشنبه با شرکت 16 بدمینتون باز از جمله هفت بازیکن برتر کشور در سالن بدمینتون سمنان برگزار شد.

برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در میامی

مسابقات فوتسال جام رمضان به مناسبت ماه مبارک رمضان با عنوان جام یادواره شهید سید "کاظم موسوی" برگزارمی شود.

این دوره از مسابقات فوتسال در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان درشهرستان میامی برگزار می شود.

مهلت ثبت نام مسابقات فوتسال جام رمضان درمیامی تا پایان روز 29 تیرماه سالجاری تعیین شده و شرکت کنندگان برای اطلاعات بیشتر باید به هیئت فوتبال این شهرستان مراجعه کنند.