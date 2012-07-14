به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا خلخالی شامگاه جمعه در یادواره 11 شهید منطقه خطیرکوه در روستای لرد بخش شهمیرزاد مهدیشهر با بیان اینکه حضور مردم در صحنه و وحدت مردم، ضامن بقای نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: جدا کردن مردم بخصوص جوانان از مسئولان نظام حربه اصلی دشمنان در جنگ نرم علیه ایران است.

وی اظهار داشت: دشمن در جنگ نرم با ایجاد شک و شبهه بر ذهنها، عقاید مردم را در تیررس هجمه قدرت خود قرار داده است.

خلخالی تصریح کرد: تغییر و تسلط دشمن بر ذهنها و قلب های مردم کشور یکی از مهمترین اهداف جنگ نرم دشمن است.

وی با اشاره به جان فشانی های بی منت شهدای دفاع مقدس کشورمان، گفت: آرمان شهدا، دفاع از ارزشها و مبارزه با ظلم بوده است و امروز ملت ایران با تاسی از امام و شهدا چنان بصیرتی دارند که دشمنان را به هراس انداخته اند.

معاون استانداری سمنان با اشاره به قیام کشورهای منطقه و بیداری اسلامی افزود: امروزه کشورهای مسلمان، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای را به عنوان الگوی با بصیرت و با تدبیر خویش پذیرفته اند و انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دنیا صادر شده است.

به گزارش مهر، در یادواره 11 شهید منطقه خطیرکوه در روستای لرد بخش شهمیرزاد استان سمنان از خانواده های معظم شهدای منطقه خطیرکوه تجلیل و یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شد.