معصومه نوازنی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از انتشار ترجمه کتاب «سلام؟ کسی آن‌جا نیست؟» اثر یوسین گاردر،‌ شروع به نگارش یک رمان کردم که این کار هم مانند «سلام؟ کسی آن‌جا نیست؟» یک کار کودک است. این کتاب برای کودکانی که در آستانه ورود به دوران نوجوانی هستند، مناسب است و گونه‌ای از طنز در متن آن نهفته است.

وی افزود: در نوشتن این رمان بیشتر از منظر روانشناسانه به قضایا نگاه می‌کنم و موضوع اصلی هم درباره کودکانی است که مشکل بیش فعالی دارند. در طول داستان است که متوجه می‌شویم کودک مورد نظر، به این مشکل مبتلا است. قسمتی از سنگینی کار را هم تخیل بر عهده دارد. یعنی شخصیت اصلی داستان با یک مارمولک دوست می‌شود. چون هیچ کس او را درک نمی‌کند،‌ به دوستی با مارمولک پناه می‌برد.

این مترجم ادبیات کودک ادامه داد: برخی از بچه‌ها در یک مقطع سنی، درگیر مشکلاتی از قبیل بیش فعالی می‌شوند و آن دسته از کودکان که به این مشکل مبتلا می‌شوند،‌ با ورود به عرصه نوجوانی رو به بهبودی می‌روند. در حال حاضر یک سوم این رمان را نوشته‌ام اما هنوز برای پایان آن تصمیمی نگرفته‌ام و سرانجامی برای کار ترسیم نکرده‌ام. پایان این داستان هنوز برایم مبهم است.

نوازنی گفت: هنوز درباره انتشار این کتاب با هیچ ناشری صحبت نکرده‌ام و توافقی برای انتشار آن انجام نشده است. به موازات پیش رفتن کار نگارش، درباره ناشر کتاب هم تصمیم خواهم گرفت.

آخرین کتابی که تا به حال با ترجمه نوازنی برای کودکان چاپ شده است، «سلام؟ کسی آن‌جا نیست؟» بوده که چند ماه پیش توسط نشر قطره به بازار آمد.