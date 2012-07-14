مجوز ساخت بازی رایانه ای "تهرانگردی" صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شورا پس از بررسی طرح ساخت بازی رایانه ای "تهرانگردی" به نویسندگی مهدی قزوینی به شرکت بازی سازی پیشگامان ایده بازی نو، طراح این بازی، مجوز تولید داد.

بازی تهرانگردی اولین بازی فروشگاهی با امکان خرید است که بازیکن در آن می تواند با استفاده از امتیازهای کسب شده، هنگام خرید تخفیف بگیرد؛ حرکت بازیکن در این بازی به صورت شانسی و با ریختن تاس شروع می شود و طبق عدد نمایان شده به خانه های بعدی حرکت می کند.

این بازی ضمن ایجاد سرگرمی، یک تمرین اقتصادی برای بازیکن در موقعیت های مشابه و واقعی مانند استفاده از مترو، سرمایه گذاری وغیره است. همچنین این بازی که به صورت یک فروشگاه آنلاین و 24 ساعته است و تمام نیازهای شهری را به همراه جوایز و امتیازاتی پاسخ می دهد تا علاوه بر جذب مشتری یا بازدید کننده خیلی از سفرهای درون شهری کاهش یابد.

بر اساس اعلام شورای صدور پروانه ساخت بنیاد ملی بازی های رایانه ای، پروانه ساخت صرفا یک مجوز اولیه برای تولید بازی است و تأیید توانایی متقاضی در تولید محصول نیست. بنابراین پس از تولید، اخذ پروانه مالکیت و مجوز انتشار الزامی است.

متقاضیان دریافت پروانه تولید بازی های رایانه ای می توانند به وب سایت معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی های رایانه ای به نشانی www.ebazi.org مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنند.