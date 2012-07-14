اپتومتریستها به عنوان مسئولین فنی مراکز عرضه عینک استخدام شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر صادق پور در حاشیه پنجمین کنگره جامعه اپتومتری ایران، ضمن تاکید بر این که یک اپتومتریست باید ویژگیهای فنی و ظرافتهای هنری را در روند تشخیص و درمان بیماران مورد توجه قرار دهد، گفت: مواردی نظیر تشخیص دقیق نمره چشم وارتباط دو عدسی با یکدیگر از جمله موارد فنی هستند که باید به طور کامل لحاظ شوند. ارتباط دو عدسی با یکدیگر باید به گونهای باشد که فاصله دوعدسی برابر با فاصله دو مردمک چشم از هم باشد.
وی درباره لزوم رعایت ظرافتهای هنری در تجویزعینک نیز توضیح داد: یک فریم باید علاوه بر استاندارد بودن، از یک زیبایی نسبی نیز برخوردار بوده و بر چهره فرد بنشیند. باید توجه داشت که ترکیب چهره، رنگ پوست و شکل ظاهری بینی در انتخاب نوع فریم نقش دارند.
صادقپور افزود: تنها بخشی از پروسه انتخاب عینک سلیقهای است، بلکه مسائل روانشناسانه و ترکیب ظاهری افراد در این انتخاب تاثیرگذارند.
نظر شما