به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی اعلام حوادث به مرکز اپراتوری شهرستان مرند در سه سانحه رانندگی چهار تن کشته و سه تن مصدوم شدند.



در حادثه کیلومتر هفت جاده مرند جلفا به علت برخورد خودرو ریو و تریلی که موجب فوت دو تن و مصدومیت سه تن دیگر گردید ، مصدومین حادثه توسط فوریتهای پزشکی مرند به بیمارستان مرند انتفال داده شدند.



در حادثه دیگری که در کیلومتر هشت جاده مرند-خوی به وقوع پیوست ، به علت برخورد موتورسیکلت با خودرو پیکان ، موتورسوار در دم جان سپرد.



همچنین در برخورد کامیون با عابر پیاده ورودی شهر مرند از سمت صوفیان عابر پیاده به علت شدت ضربه وارده در دم فوت کرد.