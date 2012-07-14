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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

چهارمین هدیه رهبری به دانش آموزان کهکیلویه و بویراحمد

دبستان برکت با 2500 متر مربع مساحت روز یکشنبه بیست و پنجم تیرماه جاری با حضور مسئولان استان کهکیلویه و بویراحمد، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس و بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه ابتدایی که در شهرستان گچساران روستای بوستان باشت تحت عنوان مدرسه برکت با اعتباری بالغ بر 3200000000 ریال احداث شده است، چهارمین مدرسه اهدایی رهبری در این استان است که دارای استانداردهای ملی از جمله فضای آموزشی، فضای پرورشی، محوطه سازی، دیوارکشی و... است.

عملیات احداث یکصد و پنجاهمین مدرسه برکت در حدود 12 ماه به طول انجامیده که فردا پس از برگزاری مراسم افتتاح تحویل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد می شود.

ساخت سه مدرسه دیگر در این استان در حال انجام است که تا پایان مهرماه به بهره برداری می رسند.

مدارس برکت طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، از مهر ماه 1387 در مناطق محروم کشور با اختصاص بیش از 640 میلیارد ریال اعتبار در حال احداث هستند.

کد مطلب 1649262

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