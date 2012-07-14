به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی اظهار کرد: نقش پرستاران در برنامه پزشک خانواده شهری در 3 جایگاه دیده شده است که متأسفانه در بیان معمول مردم به آن توجه نمی‌شود.

وی ادامه داد: برنامه پزشک خانواده در 3 سطح یک، دو و سه طراحی شده است در سطح یک پزشک عمومی، در سطح 2 پزشک متخصص و در سطح 3 پزشک فوق تخصص حضور دارند و البته استفاده از خدمات پرستاری عمدتاً در سطوح 2 و 3 در بخش اورژانس، تریاژ بیماران ICU و CCU و... است البته برای پرستاران در پیشگیری سطح اول نیز جایگاهی دیده شده است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه در سطح اول برنامه پزشک خانواده شهری فضایی برای فعالیت پرستاران دیده شده است، افزود: البته با اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به نظر می‌رسد اغلب پرستاران در سطوح 2 و 3 به‌کار گرفته شوند اما با این وجود در شرح وظایف پرستار خانواده خدماتی دیده شده است که در کوریکولوم آموزشی پرستاران دیده شده است اما با توجه به بکارگیری بیشتر پرستاران در بیمارستانها شمار پرستاران در این بخش محدود است.