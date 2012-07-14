اتفاقات عجیب در روز پایانی نقل و انتقالات/ تمدید جباری و زاید و بلاتکلیفی مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، فصل نقل و انتقالات دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر که از روز 19 خردادماه آغاز شده بود، ساعت 24 روز پنجشنبه در شرایطی به پایان رسید که برخی بازیکنان در دقیقه 90 وارد هیات فوتبال استان تهران شدند و قراردادشان را با تیم هایشان ثبت کردند.

در این میان استقلالی ها خبرسازترین تیم روز پایانی بودند چرا که باعث شدند اتفاقات عجیبی رقم بخورد. قلعه نویی و فتح الله زاده که روز پنجشنبه را در جلسات متعددی سپری کردند در حالی موفق شدند مجتبی جباری را در استقلال نگه دارند که این بازیکن با مسئولان تراکتورسازی به توافق رسیده بود و قرار بود ساعت 20:30 دقیقه راهی تبریز شود و قراردادش را ثبت کند.

با این حال برگزاری یک جلسه با امیرقلعه نویی که چند ساعتی طول کشید مجتبی جباری را در استقلال ماندگار کرد تا سنت فصول گذشته فصل نقل و انتقالات در مورد جباری حفظ شود و این بازیکن بدون اینکه در دوران بدنسازی تیمش شرکت کند، قراردادش را تمدید کند و دوباره شماره 8 آبی ها را برتن کند.

اما اتفاق دیگری که در استقلال رخ داد فسخ قرارداد ایمان مبعلی بود که بلافاصله قراردادش را با تیم فوتبال پیکان منعقد کرد. مبعلی هم مثل محمد محمدی که قراردادش را با استقلال فسخ کرد، ناچار شد به خاطر خالی شدن فهرست بازیکنان استقلال قراردادش را با این تیم فسخ کند.

ایمون زاید مهاجم لیبیایی پرسپولیس نیز که در روزهای پایانی هفته وارد ایران شده بود و با مسئولان این باشگاه نیز به توافق رسیده بود، پنجشنبه شب با حضور در هیات فوتبال استان تهران قراردادش را با سرخپوشان تهرانی ثبت کرد تا پرسپولیسی ها از بابت خط حمله دغدغه زیادی نداشته باشند.

در روز پایانی فصل نقل و انتقالات اکثر بازیکنان راه آهن هم که بلاتکلیف ترین تیم این فصل بود، در هیات فوتبال استان تهران حاضر شدند و قرارادشان را با این تیم به ثبت رساندند. اعضای کادر فنی راه آهن نیز با حضور در این هیات قراردادشان را با راه آهن به ثبت رساندند.

اما جواد نکونام و فرهاد مجیدی بازیکنانی بودند که شایعه حضورشان در هیات فوتبال استان تهران باعث شد کارمندان و مسئولان این هیات تا بامداد جمعه هم منتظر حضورشان باشند و خبرنگاران و عکاسان هم برای ورود آنها لحظه شماری کنند، اما این اتفاق رخ نداد تا همچنان بحث حضور این دو بازیکن در استقلال مطرح باشد.