تشریح برنامه فرنگی کاران المپیکی در مشهد/ آغاز اردوی آخر از پنجشنبه

حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: فرنگی کاران المپیکی و اعضای کادر فنی، صبح روز جمعه عازم مشهد مقدس شدند تا در این سفر معنوی از فضای تمرینات در خانه کشتی جدا شده و در محیطی آرامش بخش و عرفانی قرار گیرند. مطمئنا قرار گرفتن در چنین حال و هوایی می‌تواند فرنگی کاران را به اوج آمادگی روحی و روانی برساند و فکر و ذهن آنان را در آستانه اعزام به المپیک، ساخته و پرداخته مبارزه و کسب افتخار کند.

وی ضمن مطلوب ارزیابی کردن روحیه فرنگی کاران در همین مدت کوتاه اقامت در مشهد تصریح کرد: مدت زیادی نیست که وارد مشهد شده‌ایم اما شرایط مطلوب اسکان و برنامه‌های تفریحی و تمرینی متنوع توانسته روحیه و انگیزه بچه‌ها را دوچندان کند و آنان را به بهترین شکل برای تمرینات نهایی آماده سازی در تهران مهیا سازد.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی خاطر نشان کرد: البته در کنار برنامه‌های تفریحی، تمرینات بچه‌ها نیز با نظم و انسجام خاصی پیگیری می‌شود و ما علاوه بر استخر و سونا، مرور فن و نرمش و تمرین در خانه کشتی مشهد را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی در خاتمه تصریح کرد: تا دوشنبه هفته جاری در مشهد خواهیم بود و ساعت 20:30 به تهران برمی گردیم تا فرنگی کاران ملی پوش برای دو روز به شهر و دیار خود رفته و در کنار خانواده خود باشند. البته این کشتی گیران باید صبح روز پنجشنبه در خانه کشتی حضور یابند و خود را برای برپایی آخرین اردی آماده سازی تا المپیک آماده کنند.