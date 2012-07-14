تولید 7 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی/ احداث 5 مزرعه بزرگ

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان 12 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد دارد افزود: میزان تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان غربی امسال بیش از یک میلیون و 200 هزار تن نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.

وی رعایت الگوی کشت مناسب، احداث کانال ‌کشی و لوله ‌کشی گسترده و آموزش‌های مناسب به کشاورزان را از عمده دلایل افزایش محصولات کشاورزی در سالجاری اعلام کرد.

اصفری در ادامه با بیان اینکه امسال بیش از 1.5 میلیون تن محصولات باغی برداشت می‌شود عنوان کرد: از این میزان 900 هزار تن سیب است که باغدار مستقیم آن را در سردخانه می‌ گذارد که هر موقع لازم بود آن را به بازار عرضه کند.

اصغری در ادامه از برنامه ریزی برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته 350 میلیون دلار انواع محصولات کشاورزی ازجمله سیب، انگور، کنسانتره و محصولات شیلاتی از استان صادر شد که امسال با توجه به افزایش کمی و کیفی محصولات و اقدامات صورت‌ گرفته، به 500 میلیون دلار می‌ رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از افزایش دو برابری اعتبارات جهاد کشاورزی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: امسال برای توسعه زیر ساخت های بخش کشاورزی در استان وهمچنین حمایت از طرح های گلخانه ای و دامداری و دامپروری بیش از 2 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

احداث 5 مزرعه بزرگ در آذربایجان غربی

اصغری با اشاره به توسعه مزارع بزرگ در استان عنوان کرد: امسال پنج مزرعه بزرگ کشت و صنعت در نقاط مختلف استان با هزینه 18 هزار میلیارد ریال و با اشتغالزایی برای 30 هزار نفر احداث می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه به توسعه طرح آبیاری تحت فشار در استان هم اشاره کرد و یادآور شد: امسال 50 هزار هکتار از اراضی استان به آبیاری تحت فشار تبدیل خواهند شد.

اصغری گفت: در یک برنامه 5 ساله که اجرای آن از سال 90 شروع شده کل اراضی قابل آبیاری استان که بیش از 350 هزار هکتار است به آبیاری تحت فشار مجهز می شود.