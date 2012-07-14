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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

کردی در گفتگو با مهر:

بخش صنعت 63 درصد برق استان مرکزی را مصرف می‌کند

بخش صنعت 63 درصد برق استان مرکزی را مصرف می‌کند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر از مصرف 63 درصد برق استان مرکزی در بخش صنعت خبر داد.

آرش کردی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 6/7 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق مصرفی در کل استان مرکزی 63 خالص در بخش صنعت مصرف می شود.

وی با بیان این که میانگین مصرف برق کشور در بخش صنعت 33 درصد کل مصرف برق است ادامه داد: برخی صنایع استان مرکزی به تنهایی بیش از سایر استان های کشور برق مصرف می کنند.

مدیرعامل برق منطقه ای باختر یادآور شد: از آنجا که تامین انرژی برق در استان مرکزی کاری بسیار ویژه است ارتقای پست های برق این استان از 220 کیلوووات به 400 کیلووات در دستور کار برق منطقه ای باختر قرار گرفته است.

کردی گفت: در این راستا تا کنون 2 پست 400 کیلوات در استان مرکزی راه اندازی شده و سومین پست 400 کیلووات طی 2 ماه آینده در شازند به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1649301

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