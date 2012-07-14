600 کیلو ماهی فاسد در قم معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازرسی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و سردخانه‌های مربوطه، کارشناسان بهداشت اداره کل دامپزشکی استان قم موفق به کشف 600 کیلوماهی فاسد وغیربهداشتی شدند.



ماهی‌های فوق در یک سردخانه کوچک غیربهداشتی نگهداری شده بودند که پس از تنظیم صورت جلسه نسبت به جمع آوری ومعدوم کردن آن اقدام لازم به عمل آمد.



اداره کل دامپزشکی قم طی اطلاعیه ای ازعموم شهروندان درخواست کرد از تهیه ماهی از خودروهای سیارخودداری و درصورت مشاهده هرگونه موارد غیربهداشتی در این زمینه با شماره 1512 تماس حاصل کرده و این اداره کل رامطلع کنند.



شاغلان در مشاغل مختلف مراقب اختلالات اسکلتی و عضلانی باشند



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در حاشیه سمینار آموزشی طب کار که با حضور پزشکان عمومی در سالن شهید مفتح دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با بیان اینکه طب کار به موضوع پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از کار در بین شاغلان می‌پردازد افزود: بی توجهی به مسائل و موضوعات پیرامون طب کار و بهداشت حرفه ای آسیب ها و صدمات جدی را به شاغلان حرفه های مختلف وارد می کند.



مجید ملکوتی با اشاره به اینکه نوع آسیب ها و بیماری ها در مشاغل مختلف با توجه به ماهیت و شرایط کار متفاوت است گفت: اختلالات اسکلتی و عضلانی از شایع ترین بیماری های شغلی به شمار می رود.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم وجود اختلالات اسکلتی و عضلانی و استرس های روانی را در حرفه پزشکی و پرستاری یادآورشد و اضافه کرد: ایستادن چند ساعته پزشک جراح و کادر جراحی بر روی پا در اعمال جراحی چندین ساعته، مواجهه با عوامل شیمیایی زیان آور در آزمایشگاه ها، نوبت کاری در کارکنان شیفتی و فشارهای روانی از جمله مواردی است که پزشکان و پرستاران با آن روبرو هستند.



صنایع نقش پررنگ تری در بروز حوادث در افراد دارند



کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای با بیان اینکه صنایع نقش پررنگ تری در بروز حوادث و ایجاد بیماری های مزمن در افراد دارند افزود: در صنایع ساختمانی سقوط از ارتفاع یکی از شایع ترین این حوادث در سال های اخیر محسوب می شود که پیامدهایی از آسیب دیدگی های جزئی تا مرگ را شامل می شود.



ملکوتی تصریح کرد: اطلاع رسانی و آموزش کارگران و نظارت بیشتر بر عملکرد کارفرمایان و چگونگی استفاده از تجهیزات کنترلی و حفاظتی می تواند در کاهش آسیب دیدگی های حوادث ناشی از کار موثر باشد.



طرح توانمند سازی اولیا پاسخگوی نیازهای مردم است



رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان در همایش تخصصی طرح توانمند سازی اولیا با بیان این که طرح توانمندسازی اولیا پاسخگوی نیازهای مردم است گفت : این طرح در 29 دبیرستان و برای بیش از 15 هزار نفر از اولیا در فروردین و اردیبهشت اجرا شد.



حسن یوسفی از نحوه و روند اجرای این طرح در نقاط محروم شهر مقدس قم و روستاها گزارشی را ارائه و نتایج آن را بسیار مثبت ارزیابی کرد و خواستار تداوم و توسعه اجرایی طرح شد.



دراین جلسه همچنین عطوفی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم با ارائه گزارش جهانی از وضعیت مواد مخدر در بین خانواده ها، این پدیده شوم را از هجمه‌های فرهنگی دشمن دانسته و خواستار اجرا و توسعه طرح در تمام مدارس استان شد.