به گزارش خبرنگارمهر، امیر یزدی پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان که با حضور استاندار و دکتر مهدوی رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در استانداری البرز در حال برگزاری است در این خصوص گفت: اولین دوره آموزشی مدیران و کارشناسان در حال ارتقا به جایگاه مدیریتی برگزاری می شود و بر اساس ماده 56 قانون خدمات کشوری اجرا می شود.

وی افزود: طبق ماده اول این قانون کارشناسان و مدیرانی که از شرایط و شایستگی های عمومی و تخصصی برای انتخاب و انتصاب برخوردار هستند ملزم به حضور در جلسات این دوره هستند و در غیراین صورت دستگاه های اجرایی مجاز به انتصاب آنها در جایگاه مدیریتی نیستند.

الزام حضور مدیران حرفه ای و سیاسی در دوره های آموزشی

یزدی گفت: علاوه بر آموزش مدیران قبل از انتصاب مدیران حرفه ای و سیاسی نیز ملزم به حضور در این دوره ها هستند و باید آموزش حین انتصاب را طی کنند.

معاون توسعه ومنابع انسانی استانداری البرز افزود: آموزش تربیت مدیران از جمله آموزش هایی است که حین انتصاب باید صورت گیرد و از این به بعد الزامی است.

از 120 تا 450 ساعت دوره مدیریتی

یزدی در خصوص ساعت گذران این دوره ها نیزعنوان کرد: مدیران سیاسی 120 ساعت، مدیران میانی 422 ساعت، مدیران پایه حرفه ای 450 ساعت و مدیران عالی حرفه ای می بایست 342 ساعت را در این دوره طی کنند.

تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران

معاون توسعه ومنابع انسانی استانداری البرز در بخش دیگری ازتشکیل بانک اطلاعاتی مدیران نیز خبر داد و گفت: در حین برگزاری این دوره ها بانک اطلاعاتی از مدیران فعلی و کارشناسان در حال ارتقا به پست های مدیریتی تشکیل می شود و بر همان مبنا نیز انتصابات مدیران از محل بانک اطلاعاتی صورت می پذیرد.

البرز پیشتاز برگزاری دوره های آموزشی مدیران حرفه ای و سیاسی

یزدی در پایان برگزاری دوره های آموزش مدیران را اجرای مصوبه معاونت توسعه و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری ذکر کرد و گفت: استان البرز پیشتاز برگزاری این دوره ها بوده است و تا کنون استان دیگری نسبت به برگزاری این دوره ها اقدام نکرده است.