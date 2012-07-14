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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

جیرانی به مهر خبر داد:

فاز اول شهربازی شاهرود در آستانه افتتاح

فاز اول شهربازی شاهرود در آستانه افتتاح

شاهرود-خبرگزاری مهر: شهردار شاهرود گفت: فاز اول اولین شهربازی شاهرود به زودی افتتاح می شود.

محمد جیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فاز اول شهربازی شاهرود در آستانه افتتاح است، افزود: احداث شهربازی شاهرود از سال 89 در زمینی به مساحت پنج هکتار آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون بالغ بر سه میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری هزینه شده است.

شهردار شاهرود اظهار داشت: این شهربازی شامل چهار دستگاه ترن هوایی، چرخ و فلک، ماشین تصادفی و صندلی پرنده است که ترن هوایی برای اولین بار در استان سمنان در این شهربازی مورد استفاده قرار می گیرد.

جیرانی، ساختمان های اداری و تجاری، فضای سبز، پارکینگ و ... را از دیگر بخش های این شهربازی عنوان کرد.

شهربازی شاهرود در مسیر جاده شاهرود به بسطام در دامنه کوه بنا شده است.

کد مطلب 1649317

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