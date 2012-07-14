24 دستگاه اجرایی 2100 شغل در آق قلا ایجاد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی گلدی کر در جلسه ستاد اشتغال این شهرستان اضافه کرد: براساس تعهد دستگاه های اجرایی 928 فرصت شغلی در بخش مسکن و هزار و 260 اشتغال مستقیم نیز در 11 بخش دیگر در سالجاری در شهرستان ایجاد خواهد شد.

وی افزود: بخش های صنعت ، کشاورزی و بازرگانی بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال در شهرستان برعهده دارند.

فرماندار شهرستان آق قلا همچنین اضافه کرد : در سال گذشته دو هزار 375 فرصت شغلی تعهد اشتغال شهرستان بود که با تلاش مسئولان دستگاه های اجرایی و ستاد اشتغال شهرستان 2 هزار 824 فرصت شغلی ایجاد شد که 20 درصد از سهمیه تعهد شده بیشتر بود.

کر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری افزود: ایجاد اشتغال یکی از اولویت های دولت ، استان و شهرستان در سال جاری است و دستگاه های اجرایی با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری با نگاه حمایتی در بحث اشتغال فعالیت نمایند.

وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در خصوص راهکارها و چگونگی تعهد اشتغال در سال جدید ، بررسی های لازم را بعمل آورند و تمامی تلاش خود را در جهت تحقق صد در صدی تعهد اشتغال بکار بندند.

فرماندار شهرستان آق قلا در پایان این جلسه به نظارت دقیق بر صحت اشتغال ایجاد شده توسط خود دستگاه اجرایی و سپس گروه نظارت شهرستانی تاکید کرد.



لزوم ارتقای شاخص های تولیدات دامی



فرماندار آق قلا در بازدید از شرگت داروسازی صنعت دام و طیور شهرستان تاکید کرد: با توجه به ازدیاد واحد های دام و طیور در منطقه ارتقای شاخص های تولیدات دامی با استفاده از محصولات این شرکت می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.



به گزارش مهر، حاجی گلدی کر همچنین با توجه به وجود بازارهای داخلی و خارجی توصیه کرد تا این شرکت نسبت به گسترش فعالیت های خود با استفاده از فرصت های حمایتی دولت اقدام نماید .



سید حسن شریعت مدیر عامل شرکت داروسازی رشد دانه گرگان نیز در این بازدید ضمن تشکر از فرماندار شهرستان آق قلا هدف از تاسیس این شرکت تولیدی را تولید دارو و مکمل های با کیفیت برتر با استفاده از مواد خام با کیفیت بالا و ابزار آلات با فن آوری پیشرفته بر طبق استانداردهای جهانی است.



گفتنی است شرکت داروسازی رشد دانه گرگان واقع در شهرک صنعتی آق قلا یک شرکت پشرو و تولید کننده دارو ، مکمل ویتامین های دام و طیور در ایران است .