به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تورنمنت بسکتبال بینالمللی ایتالیا از روز گذشته با حضور تیمهای سوئد، اوکراین، ایران و تیم میزبان در "لوبلیانا" آغاز شد. در روز نخست این رقابتها تیم جوانان ایران در مصاف با تیم میزبان با نتیجه 78 بر 71 متحمل شکست شد.
تیم بسکتبال جوانان ایران امشب برای برگزاری دومین دیدار خود در تورنمنت بینالمللی ایتالیا به مصاف اوکراین میرود. این بازی ساعت 21:30 امشب برگزار میشود. پس از دیدار تیم ایران نیز دو تیم ایتالیا و سوئد به مصاف یکدیگر میروند.
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