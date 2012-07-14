به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تورنمنت بسکتبال بین‏المللی ایتالیا از روز گذشته با حضور تیم‏های سوئد، اوکراین، ایران و تیم میزبان در "لوبلیانا" آغاز شد. در روز نخست این رقابت‎ها تیم جوانان ایران در مصاف با تیم میزبان با نتیجه 78 بر 71 متحمل شکست شد.

تیم بسکتبال جوانان ایران امشب برای برگزاری دومین دیدار خود در تورنمنت بین‎المللی ایتالیا به مصاف اوکراین می‏رود. این بازی ساعت 21:30 امشب برگزار می‏شود. پس از دیدار تیم ایران نیز دو تیم ایتالیا و سوئد به مصاف یکدیگر می‏روند.