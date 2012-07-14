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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

صادقی خبر داد:

انتخاب داور اراکی برای قضاوت در لیگ برتر فوتبال کشور

انتخاب داور اراکی برای قضاوت در لیگ برتر فوتبال کشور

اراک - خبرگزاری مهر: مسوول روابط عمومی هیات فوتبال استان مرکزی از انتخاب محمد کمانی داور اراکی برای قضاوت در لیگ برتر فوتبال کشور خبر داد.

محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمد کمانی در تست انتخابی داوران که در هتل المپیک تهران برگزار شد، برای قضاوت در لیگ برتر فوتبال کشور انتخاب شد.

وی گفت: این داور شایسته استان مرکزی 14 سال سابقه قضاوت در لیگ های مختلف و رده های سنی پایه را در کارنامه خود دارد.

وی افزود: کمانی با  قضاوت خوب سه بازی در جام حذفی لیگ گذشته، توجه کمیته داوران را به خود جلب کرد.

وی اظهار داشت: محمد کمانی پنج سال سابقه قضاوت لیگ دسته یک فوتبال کشور را دارد و سه سال به عنوان داور چهارم در لیگ برتر حضور داشته است.

کد مطلب 1649336

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