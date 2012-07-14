انتخاب داور اراکی برای قضاوت در لیگ برتر فوتبال کشور

محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمد کمانی در تست انتخابی داوران که در هتل المپیک تهران برگزار شد، برای قضاوت در لیگ برتر فوتبال کشور انتخاب شد.
وی گفت: این داور شایسته استان مرکزی 14 سال سابقه قضاوت در لیگ های مختلف و رده های سنی پایه را در کارنامه خود دارد.
وی افزود: کمانی با قضاوت خوب سه بازی در جام حذفی لیگ گذشته، توجه کمیته داوران را به خود جلب کرد.
وی اظهار داشت: محمد کمانی پنج سال سابقه قضاوت لیگ دسته یک فوتبال کشور را دارد و سه سال به عنوان داور چهارم در لیگ برتر حضور داشته است.
نظر شما