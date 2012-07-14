325 میراث منقول در کردستان شناسایی شد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت میراث منقول در استان کردستان اظهار داشت: قرآن کانی مشکان، قرآن بیساران، قرآن مولان آباد سقز، قرآن شوی و قرآن نجنه بانه از جمله میراث منقولی است که توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان شناسایی شده است.

وی در ادامه به شناسایی 81 درخت کهنسال و 92 غار که جزو میراث طبیعی در استان کردستان به شمار می روند، اشاره کرد و افزود: غارهای کنه شم شم، گلستانه بیجار، سورآباد باشماق سقز و درخت کهنسال بیاندره بانه از جمله میراث طبیعی شناسایی شده هستند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بیان کرد: استان کردستان دارای منابع غنی در خصوص میراث طبیعی و میراث منقول است و باید با برنامه ریزی درست و تعامل بیشتر مسئولان ذیربط از این نعمت های خدادادی حفاظت شود.

الهی با اشاره به دیگر برنامه ریزی های صورت گرفته در این اداره کل گفت: انتظار می رود که با اختصاص اعتبارات بیشتر به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهد اجرایی کردن طرح ها و برنامه های بهتری باشیم چرا که کردستان دارای ظرفیت های خوبی در این حوزه است.