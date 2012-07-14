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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

الهی خبر داد:

325 میراث منقول در کردستان شناسایی شد

325 میراث منقول در کردستان شناسایی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از شناسایی 325 میراث منقول در سطح این استان خبر داد.

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت میراث منقول در استان کردستان اظهار داشت: قرآن کانی مشکان، قرآن بیساران، قرآن مولان آباد سقز، قرآن شوی و قرآن نجنه بانه از جمله میراث منقولی است که توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان شناسایی شده است.

وی در ادامه به شناسایی 81 درخت کهنسال و 92 غار که جزو میراث طبیعی در استان کردستان به شمار می روند، اشاره کرد و افزود: غارهای کنه شم شم، گلستانه بیجار، سورآباد باشماق سقز و درخت کهنسال بیاندره بانه از جمله میراث طبیعی شناسایی شده هستند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بیان کرد: استان کردستان دارای منابع غنی در خصوص میراث طبیعی و میراث منقول است و باید با برنامه ریزی درست و تعامل بیشتر مسئولان ذیربط از این نعمت های خدادادی حفاظت شود.

الهی با اشاره به دیگر برنامه ریزی های صورت گرفته در این اداره کل گفت: انتظار می رود که با اختصاص اعتبارات بیشتر به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهد اجرایی کردن طرح ها و برنامه های بهتری باشیم چرا که کردستان دارای ظرفیت های خوبی در این حوزه است.

کد مطلب 1649347

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