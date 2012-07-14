به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در سه محور اصلی وقف وآینده ایران، جوان و آینده ایران و دانشگاه و آینده ایران برگزار می‌شود که هر محور اصلی دارای موضوعات متعددی همچون زیارت و نیایش در جوار اماکن متبرکه، وقف و حمایت از تولید ملی، وقف و تبلیغات مدرن دین، وقف و محیط زیست، وقف و تهاجم فرهنگی وقف و جهاد علمی، وقف و علوم جدید، وقف و اقتصاد اسلامی، رسالت جوانان ایرانی در عصر حاضر، نقش جوانان در فردای ظهور، تهاجم فرهنگی و جوان ایرانی، رمضان و بیداری دل‌ها کارآفرینی و ... است.

بر اساس این گزارش، قالب موضوعی جهت شرکت در این جشنواره شامل عکس، داستان، مصاحبه، شعر، مقاله، خاطره وکلیپ می ‌باشد که شرکت کنندگان در این رشته‌ها می‌توانند آثار خود را ارسال نمایند.

گفتنی است علاقمندان می توانند تا نیمه ماه مبارک رمضان جهت ثبت نام و شرکت در اولین جشنواره وبلاگ‌نویسی به پایگاه www.ifblog.Ir مراجعه نمایند.

جوایز نخستین جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی "افق آینده" شامل لپ تاپ، تبلت، کمک هزینه سفرهای زیارتی، سکه بهار آزادی، دوربین دیجیتالی و ده‌ها جایزه نقدی و اقلام فرهنگی می‌باشد.

علاوه بر هدایای فوق، به نفرات اول تا پنجم جشنواره، تندیس «افق آینده» و به تمامی وبلاگ‌های برگزیده داوری، لوح سپاس تقدیم خواهد شد.