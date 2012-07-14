حق ادبیات ایران در جهان ادا نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی بیدج با اشاره به جایگاه امروز ادبیات فارسی در میان ادبیات سایر ملل اظهار کرد: امروز در جهان به ادبیات فارسی کم و بیش پرداخته شده اما حق واقعه بزرگی به نام ادبیات ایران به اندازه کافی ادا نشده است؛ بنابراین به جاست تا در تبیین ضرورت ها، فرصت ها و امکانات ترجمه در ایران کوشید.

وی در ادامه افزود: ما شاعران و نویسندگان بزرگی داریم که باید به جهان معرفی شوند. جایگاه ادبیات ایران پایین تر از ادبیات فرهنگ های دیگر نیست و ترجمه آثار می تواند در ارتقای این جایگاه و گسترش فرهنگ و ادب ایران تاثیر بسزایی داشته باشد.

این مترجم، ترجمه را از عوامل ارتباط انسانی بین فرهنگ‌ها دانست و خاطرنشان کرد: باید تلاش شود ادبیات را به صورت متمرکز، گسترده و برنامه ریزی شده ارائه دهیم که متاسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

وی اتفاقات رخ داده در حوزه ترجمه آثار فارسی را اقداماتی فردی ذکر کرد و بیان داشت: با توجه به مواجه شدن مخاطبان ادبیات سراسر کشور با ترجمه آثار ادبی به زبان های مختلف و نگاه به سطح کیفی آثار ترجمه که بعضا آثاری ضعیف و برخی نیز بدون در نظر گرفتن نیاز مخاطب به بازار عرضه شده اند، لزوم برنامه ریزی در حوزه ترجمه آثار به شدت احساس می‌شود.

بیدج این امر را نیازمند نوعی نهضت ملی و نه حرکتی فردی دانست واظهار کرد: نظارت بر امر ترجمه به خوبی صورت نمی‌گیرد ضمن اینکه نقد در این حوزه دچار مشکل است.

این نویسنده تصریح کرد: ترجمه‌های شتاب زده را که نه تنها خدمتی به ادبیات نمی‌کنند، بلکه خیانت در حق فرهنگ و ادبیات کشور محسوب می‌شوند، از آفت‌های ترجمه ذکر کرد.

وی در پایان گفت: وظیفه تمامی دلسوزان اعم از افراد دست به قلم و مسئولان فرهنگی کشور است تا برای حمایت از ترجمه آثار فارسی به زبان های دیگر تلاش کنند و این نشست فرصت خوبی خواهد بود تا شاعران و نویسندگان جوان کشور با فرصت ها، ضرورت ها و چگونگی برخورد با آثار ترجمه آشنا شوند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری کارگاه ترجمه در حاشیه دهمین جشنوارهش عر و داستان جوان سوره گفت: بررسی سیر تطور ترجمه خصوصا در آثار پس از انقلاب و نقش آن در پیشبرد ادبیات و زبان فارسی و ادبیات انقلاب، همچنین آشنایی شاعران و نویسندگان جوان و تشویق آنها به یادگیری زبان برای گسترش آثار خود از جمله اهداف این کارگاه است.