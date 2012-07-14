نفت پاشنه آشیل اقتصاد ما نیست/ امنیت خلیج فارس برای ما اولویت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن تاجیک" سفیر ایران در اتریش در گفتگو با روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" اظهار داشت: بعد از مذاکرات هفته اخیر در استانبول درباره برنامه هسته ای ایران، مهم است که همه ضد و نقیض ها در این باره از راه گفتگو و مذاکره ای حل شود که مبتنی بر قواعد و قانونهای به رسمیت شناخته شده بین المللی بخصوص قرارداد "ان پی تی" باشد. ایران بر حقوق هسته ای خود بر مبنای قواعد بین المللی اصرار دارد.

وی افزود: برای دستیابی به یک راه حل در مناقشات اتمی ایران ایجاد یک فضای اعتماد سازی، و همچنین آمادگی برای توافق و هماهنگی و احترام متقابل ضروری می باشد. اگر حقوق ما پذیرفته شود طبیعتا ما آماده هستیم که نگرانیهای غرب را برطرف کرده و در راستای هماهنگی بیشتر قدم برداریم.

تاجیک در ادامه این گفتگو درباره مناسبات بین ایران و اتریش اظهار داشت: مناسبات بین ایران و اتریش دقیقا به 483 سال پیش برمی گردد و هنوز قابل توسعه و گسترش است. اگر چه بعد اقتصادی هماهنگیها و مناسبات بین این دو کشور همواره مهم بوده، اما من می خواهم به هماهنگیهای خوبی که در زمینه های دیگر از جمله علمی، فرهنگی، محیط زیست، زبان، ادبیات و هنر وجود دارد اشاره کنم.

وی افزود: مناسبات دو جانبه بین این دو کشور حالا هم خوب است. ما هنوز مصمم هستیم که آن را گسترش و تعمیق دهیم. شما فراموش نکنید که اتریش از جایگاه ویژه ای در اروپا برخوردار است. وین می تواند در ایجاد یک صلح طولانی مدت و پایدار به عنوان یک شهر جهانی در هماهنگیهای منطقه ای و بین المللی نقش ویژه ای را ایفا کند. این می تواند برای هر دو طرف سودمند باشد.

سفیر ایران در اتریش در ادامه درباره تحریمهای نفتی اروپا علیه ایران و تاثیر آن بر کشور ما اظهار داشت: اگر چه نفت، یک بخش مهم اقتصاد ما است با این همه پاشنه آشیل اقتصاد ما نبوده و هرگز هم نخواهد شد. درآمدهای نفتی تنها ده درصد حجم اقتصادی ایران را شامل می شود. شما مطمئنا می دانید که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران با 930 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در جایگاه هفدهم دنیا قرار دارد. تحریم اقتصادی کامل یک چنین کشوری، با این حجم تولید اقتصادی بالا، عملا غیر ممکن است.

وی در پاسخ به این پرسش که پس شما اعتقاد دارید که قطعنامه هیچ ضرری به شما نمی رساند اظهار داشت: دققا همینطور است. قطعنامه ها و تحریمهای نفتی غرب انگیزه ایران را بیشتر می کند که تولید نفت را دیگر به عنوان یک منبع درآمد اصلی مورد بررسی قرار ندهد. ما این تحریمها را خنثی خواهیم کرد.

تاجیک در ادامه این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا بستن تنگه هرمز یک اقدام در مسیر درگیری و رویارویی می باشد اظهار داشت: ایران همواره در دفاع از امنیت و صلح بین المللی قدم بر می دارد. در هر صورت ما در 200 سال اخیر به هیچ کشوری حمله نکرده ایم و حالا نیز قصد درگیری نداریم. تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران آرامش و توازنی که در بازار انرژی وجود دارد را به خطر می اندازد. ما همواره تاکید کرده ایم که امنیت عرضه نفت یک بخش مهم از امنیت در بازار انرژی محسوب می شود.

وی افزود: من یک بار دیگر می خواهم تاکید کنم که امنیت خلیج فارس برای ما اولویت دارد. ما این شایستگی را داریم که امنیت این منطقه و عرضه انرژی و همچنین حمایت از نقل و انتقال نفت در منطقه را تضمین کنیم. شما فراموش نکنید که ایران در طول جنگهای تحمیلی با عراق از این خواسته صدام حسین به منظور گسترش جنگ به خلیج فارس جلوگیری به عمل آورد. ایران در آن زمان اجازه از بین رفتن امنیت در این تنگه بین المللی مهم را نداد. این مسئله ای بود که کمتر توسط اروپا و غرب مورد توجه قرار می گرفت.

