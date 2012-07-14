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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

منتظری در گفتگو با مهر:

انجمن صنفی روزنامه نگاران گلستان وجاهت قانونی دارد

انجمن صنفی روزنامه نگاران گلستان وجاهت قانونی دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اعلام کرد: فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران فعال در استان وجاهت قانونی دارد.

 غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: انجمن در دوره جدید فعالیت خود باید بر اساس آیین نامه های ابلاغی از سوی وزارت ارشاد شکل گیرد.

وی اظهار داشت: انجمن صنفی فعال در استان که قبل از ابلاغ آیین نامه جدید شکل گرفته و اکنون در حال فعالیت است و در صورتی که مدت فعالیت آن پایان یابد باید بر اساس آیین نامه جدید فعال شود.

وی با اشاره به اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران غیردولتی بوده، اظهار داشت: هر NGOو صنف مربوط به حوزه فرهنگ و ارشاد باید زیر نظر این نهاد فعالیت داشته باشد و اعضای آن باید به آیین های ابلاغی التزام داشته باشند.

فراخوان انجمن روزنامه نگارن گلستان

به گزارش مهر، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گلستان در اطلاعیه ای برای تعیین بازس این انجمن فراخوان داد.

بر اساس اعلام این انجمن، باتوجه به گذشت حدود یکسال از فعالیت دوره سوم اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گلستان و عنایت به اینکه مدت زمان فعالیت بازرسین این انجمن یکساله بوده  با استناد به مواد 28 و 33 اساسنامه این انجمن، روزنامه نگارانی که می خواهند برای تصدی مسئولیت بازرس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گلستان کاندیدا شوند، باید تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه انجمن ارائه کنند.

کد مطلب 1649353

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