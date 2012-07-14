اروپا چاره ای جز همگرایی ندارد/ یورو 22 میلیون بیکار دارد

در نشستی با حضور کارشناسان اقتصادی و سیاسی مسائل اروپا در خبرگزاری مهر، علل بروز بحران در منطقه یورو و آینده اتحادیه اروپا پس از این بحران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر "جمشید عدالتیان" استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد و مدیریت بین الملل، دکتر "سعید خالوزاده" استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل و سید "جلال ساداتیان" کارشناس روابط بین الملل از میهمانان این نشست بودند.

سید "جلال ساداتیان" در ادامه نشست در پاسخ به این پرسش که "آینده اروپا در قالب تئوری های همگرایی و واگرایی منطقه در کدام تئوری جای می گیرد؟" گفت: مشکلات اتحادیه اروپا در گذشته هم قابل پیش بینی بود؛ اما امروزه اروپا چاره ای جز همگرایی ندارد.

ساداتیان افزود: تئوری واگرایی به معنای بروز بیش از پیش مشکلات خواهد بود و باید بیشتر با دید خوشبیانه نسبت به حل مشکلات اروپایی ها نگاه کرد.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: امروزه اقتصادهای کلان می توانند از پس مشکلات برآیند و جزیره های جدا افتاده از هم نمی توانند بر این چالش ها فائق آیند.

ساداتیان گفت: همزمان با ظهور قدرت های نوظهور اقتصادی همچون چین، ژاپن و روسیه به لحاظ اتکا به منابع عظیم نفتی و گازی، کشورهای اروپایی نمی توانند مستقل عمل کرده و چاره ای جز حل مشکلات فعلی و ایجاد وحدت ندارند.

وی در خصوص تاثیر آمدن فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه بر سیاست داخلی و خارجی اروپا گفت: سارکوزی و اولاند در بسیاری از سیاست ها از جمله سیاست های کلان با هم همراه هستند.

ساداتیان تاکید کرد: سیاست های اولاند و سارکوزی اینگونه نیست که بگوییم در سیاست خارجی فرانسه تغییری ایجاد شده است و این تغییرات بسیار سریع و بنیادین نیست و تنها در حوزه های محدودی است.

این کارشناس مسائل بین الملل درباره جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا گفت: در دوران ریاست جمهوری سارکوزی همراهی آلمان و فرانسه یک مقدار بیشتر بود. اگرچه هم اکنون آنگلا مرکل تنها مانده اما این بدان معنا نیست که سران فرانسه و آلمان با هم به توافق نمیرسند.

وی افزود: دنباله روی سارکوزی از مرکل و تفاهم آلمان و فرانسه وحدت اروپا را در زمینه های مختلف شکل داد و دیگر کشورها دخالت بسیاری را برای همراهی این دو کشور انجام می دهند.

سیاست های اولاند و سارکوزی اینگونه نیست که بگوییم در سیاست خارجی فرانسه تغییری ایجاد شده است و این تغییرات بسیار سریع و بنیادین نیست و تنها در حوزه های محدودی است .

هماهنگی های این دو شریک اروپایی روز به روز بیشتر شد؛ به گونه ای که از دو شخصیت متفاوت یک شخصیت با نام به اصطلاح "مرکوزی" شکل گرفت که اولین کمک تیمی به یورو محسوب می شد.

ساداتیان تاکید کرد: اقتصاد برتر اتحادیه اروپا آلمان است و این کشور نگران است که در صورت عدم توافق با فرانسه به تنهایی بار این مجموعه را به دوش بکشد.

وی افزود: آلمان احساس می کند اگر از منطقه یورو جدا شود، اختلافات بیشترمی شود. این کشور از فرصت اجلاس های مختلف برای رایزنی در حل مشکلات خود استفاده می کند وتمام تلاش خود را برای حفظ وحدت انجام می دهد.

این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: سران اتحادیه اروپا هم اکنون تلاش می کنند تا به نقاط قوت و مشترکات خود و افزایش همگرایی توجه کرده و اهمیت کمتری را به موارد واگرا بدهند.

ساداتیان گفت: آلمان از نظر اقتصادی رتبه اول را دارد، از لحاظ سیاسی نیز تقریبا هم ردیف فرانسه است، اما در این برهه زمانی کشورهایی که جایگاه اقتصادی بالاتری دارند، تاثیر گذارتر هستند و مهم ارزیابی می شوند.

وی افزود: اگرچه در ظاهر تمام کشورهای عضو یورو یک رای مساوی را در مجموعه دارند، اما واقعا می توان گفت که رای آلمان یا یونانی یکی است؟ آلمان تلاش می کند تا به خوبی از عهده مسئولیت جایگاه بالاتر خود برآید؛ زیرا چشم ها به این کشور دوخته شده است.

ساداتیان درباره بحث هویت و حرکت اتحادیه اروپا به سوی هویت مشترک گفت: سران اتحادیه اروپا هم اکنون چاره ای جز کاهش تفاوت های فرهنگی ندارند.

وی افزود: توسعه تکنولوژی و ابزارهای تکنیکی این همگرایی و شباهت را میان کشورها بیشتر می کند؛ اما این بدان معنا نیست که نمی توان هویت شاخصی را در میان اروپایی دید.

این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: به طور کلی با توجه به شرایط اقتصادی که سران اروپا را وارد به همکاری بیشتر کرده همه این کشورها در تلاش برای حرکت به سمت همگرایی بودند که نمونه آن را می توان در توافقات برای دادن وام به یونان و اسپانیا مشاهده کرد.

ساداتیان درباره آینده اروپا گفت: اگرچه زمزمه هایی برای فروپاشی یورو شنیده می شود، اما به هر حال یورو سیر خودش را تجربه کرده و اگرچه در برابر دلار ضعیف شده، اما باز تمام تلاش خود را می کند تا مشکلات عمده خود را حل و فصل کند.

وی افزود: حوزه یورو هم اکنون 22 میلیون بیکار دارد که این رقم قابل توجهی است و اعضای این منطقه تنها در قالب با هم بودن میتوانند رشد اقتصادی خود را افزایش داده و یورو را تقویت کنند.

ساداتیان بار دیگر تاکید کرد: ضرر و زبان فروپاشی یورو به مراتب بیشتر از حفظ اتحاد است و باز هم می توان گفت این کشورها چاره ای جز همگرایی ندارند.

ادامه دارد...