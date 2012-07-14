طرح تربیت حافظان قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان کردستان آغاز شد

حجت الاسلام محمود یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تردیدی نیست که حفظ قرآن کریم در نگاه اولیای دین و امامان معصوم (ع) از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار است و باید در این راستا گام های موثری برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه حفظ قرآن کریم تنها در حافظ قرآن تاثیرگذار نیست، افزود: حافظان قرآن در روابط فردی، اجتماعی و خانوادگی نیز نقش اخلاقی موثری را ایفا می کند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: تربیت حافظان قرآن کریم گامی بزرگ برای پیشبرد اهداف جامعه قرآنی و پیشرفت به سوی تعالی و رشد همه جانبه است.

حجت الاسلام یوسفی یادآور شد: در این راستا اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فعال قرآنی و تاثیرگذار در عرصه فرهنگ سازی و با بهره گیری از ظرفیت عظیم آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه و مساجد در استان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی حفظ قرآن کریم در استان کرده است.

وی افزود: این طرح با استفاده از اساتید و مربیان حفظ قرآن کریم و در سه رده سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و در دو گروه خواهران و برادران برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان گفت: زمان ثبت نام این طرح از 21 تیر ماه سال جاری است و زمان اجرای طرح از ابتدای ماه مبارک رمضان سال جاری و مکان ثبت نام ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر استان است.

حجت الاسلام یوسفی یادآور شد: مخاطبان طرح فوق در رشته حفظ هر کدام شامل گروه کودکان 7 تا 12 سال حفظ جزء 30 و گروه دوم نوجوانان 13 تا 18 سال حفظ جزء 30 و گروه جوانان و بزرگسالان حفظ جزء های 1، 2، 30 را شامل می شود.

وی بیان کرد: به اساتید شرکت کننده در طرح تقدیرنامه و از حافظان گواهی و جوایز نفیسی از جمله سفر به حج، عتبات عالیات، مشهد مقدس و جوایز دیگری اهدا می شود.