به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال صبای قم چهارشنبه گذشته از اردوی آماده‌سازی خود در ترکیه به کشورمان بازگشته است و فردا شب در مصاف تدارکاتی برابر تیم شهرداری اراک قرار می‌گیرد.



دو اردوی آماده‌سازی در اردبیل و ترکیه و چهار بازی تدارکاتی



بعد از تمرینات متنوعی که در دو نوبت صبح و عصر توسط سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم برای بازیکنان این تیم به منظور کسب آمادگی مناسب در اردوی ترکیه در نظر گرفته شد، یحیی گل‌محمدی در دو بازی تدارکاتی صبا در اردوی ترکیه در مقابل تیم الازیک اسپور این کشور و تیم ایسفا کشور غنا، به طور کامل شاگردانش را محک زد.



اما دیدار تدارکاتی و دوستانه با تیم دسته اولی جام آزادگان یعنی شهرداری اراک در حالی از ساعت 20 یکشنبه 25 تیرماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می‌شود که تیم فوتبال صبای قم برای حضور موفق در مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، یکی از چند تیم‌ حاضر در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور بود که تمرینات خود را در ترکیه برپا کرد و در شرایط فعلی به دنبال حضور موفق و آماده در فصل جدید لیگ برتر است.



تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری اراک از جمله تیم‌های حاضر در بالاترین سطح رقابت‌های لیگ‌های فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی لیگ برتر جام خلیج فارس و دسته اول جام آزادگان هستند که در مصافی تدارکاتی مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.



جدال صبا و پیکان از ساعت 20:45 پنجشنبه هفته جاری در قم



این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که شاگردان گل‌محمدی در راه به دست آوردن بهترین شرایط برای حضور در دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس علاوه بر سفر به ترکیه، پیش از آن در اردبیل نیز یک مرحله اردوی آماده سازی برگزار کرده بودند.



تیم فوتبال صبای قم تا پیش از بازی هفته جاری برابر تیم فوتبال پیکان تهران در آغاز لیگ دوازدهم، تمرینات خود را ادامه می‌دهد تا آماده نخستین مسابقه فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس شود.



تیم فوتبال صبای قم در هفته نخست از دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باید از ساعت 20 و 45 دقیقه روز پنجشنبه بیست و نهم تیرماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم برابر تیم فوتبال پیکان تهران و شاگردان عبدالله ویسی قرار بگیرد.

