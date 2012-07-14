اولین دوره کلاس مربیگری و داوری والیبال در قروه برگزار می شود

امیر صیفور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره و کلاس مربیگری و داوری ویژه بانوان در تابستان سال جاری با همکاری هیئت والیبال و اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه با حضور بیش از 20 داوطلب برگزار می شود.

وی افزود: تدریس این کلاس بر عهده مدرسان فدراسیون والیبال است و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته کلاس ها در دو بخش عملی و تئوری به مدت هفت روز برگزار می شود و به افراد قبول شده در این کلاس کارت مربیگری درجه سه از سوی فدراسیون والیبال اهدا می شود.

دبیر هیئت والیبال قروه به اهداف برگزاری این کلاس های آموزشی در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: قروه مهد والیبال است و برگزاری چنین کلاس هایی برای بالا بردن سطح دانش علاقه مندان به والیبال لازم است.

صیفور همچنین در خصوص برگزاری دیگر کلاس های آموزشی در رشته والیبال در این شهرستان گفت: در سال آینده کلاس های متعددی در بخش آقایان و بانوان در مربیگری و داوری برگزار می شود تا دانش مربیان و داوران با آموزه های روز دنیای والیبال آشنا شوند.

وی در پایان یادآور شد: اولویت نخست این هیئت در سال جاری، سرمایه ‌گذاری در رده ‌های پایه، استعدادیابی و آموزش به جوانان است.