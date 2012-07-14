  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

ساخت ساعت ابر دقیق در چین/ حفظ دقت 1ثانیه ای بیش از 10میلیون سال

ساخت ساعت ابر دقیق در چین/ حفظ دقت 1ثانیه ای بیش از 10میلیون سال

دانشمندان چینی می گویند نخستین ساعت اوپتیکی این کشور را مونتاژ کرده اند که می تواند زمان را بسیار دقیق تر از ساعت های اتمی رایج نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محققان آکادمی علوم هوبی می گویند این ساعت بر اساس یک یون تکی کلسیم است و می تواند بیش از 10 میلیون سال دقت یک ثانیه ای خود را حفظ کند.

ژائو کلین محققان این آکادمی گفت: میدانهای الکتریکی و مغناطیسی برای "به دام انداختن" یون کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد این امر به محققان کمک می کند گذشت زمان را با ردیابی جنبش یون اتمی مشخص کنند.

به گفته وی، بر خلاف ساعت های میکروویو که جنبش اتمی را در گستره میکرویو ردیابی می کند، ساعت های اوپتیکی ، گستره اوپتیکی را رصد می کنند که می تواند عدم قطعیت را 100 تا هزار برابر کاهش دهد.

چین اکنون پس از آمریکا، آلمان، انگلیس، کانادا، اتریش و ژاپن هفتمین کشور در جهان است که برای ساخت ساعت اوپتیکی اقدام کرده است.

کد مطلب 1649365

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