به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن اسداللهی» با اشاره به برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) در ایام رمضان، اظهار کرد: در این ایام نماز صبح به امامت «آیت‌الله حسینی‌بوشهری»، نماز ظهر به امامت «آیت‌الله مکارم‌شیرازی» و نماز مغرب و عشا به امامت «آیت‌الله مقتدایی» اقامه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نماز ظهر مسجد اعظم به امامت «آیت‌الله امینی» و نماز مغرب این مسجد به امامت «آیت‌الله سبحانی» اقامه می‌شود.

مسئول اجرایی مراسم‌های حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به اقامه نماز مغرب و عشا پس از افطار گفت: یک ساعت و نیم پس از افطار حجت‌الاسلام فرحزاد در دهه اول ماه رمضان، حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی دهه دوم و سیدحسین حسینی دهه سوم نماز را اقامه کرده و به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

وی یادآور شد: شب‌های ماه مبارک رمضان در نیمه اول ماه دعای افتتاح و در نیمه دوم ماه دعای ابوحمزه قرائت می‌شود.

اسداللهی عنوان داشت: ظهرها برنامه قرآنی حرم حضرت معصومه(س) از ساعت 14 و 45 دقیقه تا 15 و 45 دقیقه با حضور قاریان کشوری برگزار می‌شود.

وی ترتیل‌خوانی را از دیگر برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) ذکر کرد و افزود: ترتیل‌خوانی نوجوانان و جوانان هر روز ساعت 10 و 30 دقیقه تا 11 و 30 دقیقه و ترتیل‌خوانی خواهران هر روز از ساعت 11 تا 12 در رواق حضرت خدیجه(س) برگزار می‌شود.

اسداللهی با اشاره به دیگر برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) گفت: آیت‌الله مکارم‌شیرازی ظهرها پس از اقامه نماز به ایراد سخنرانی پرداخته و مداحان اهل بیت(ع) به صورت روزانه به مداحی می‌پردازند.