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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) در ایام ماه رمضان

برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) در ایام ماه رمضان

مسئول اجرایی مراسم‌های حرم حضرت معصومه(س) برنامه‌های حرم حضرت معصومه در ایام ماه رمضان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن اسداللهی» با اشاره به برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) در ایام رمضان، اظهار کرد: در این ایام نماز صبح به امامت «آیت‌الله حسینی‌بوشهری»، نماز ظهر به امامت «آیت‌الله مکارم‌شیرازی» و نماز مغرب و عشا به امامت «آیت‌الله مقتدایی» اقامه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نماز ظهر مسجد اعظم به امامت «آیت‌الله امینی» و نماز مغرب این مسجد به امامت «آیت‌الله سبحانی» اقامه می‌شود.
 
مسئول اجرایی مراسم‌های حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به اقامه نماز مغرب و عشا پس از افطار گفت: یک ساعت و نیم پس از افطار حجت‌الاسلام فرحزاد در دهه اول ماه رمضان، حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی دهه دوم و سیدحسین حسینی دهه سوم نماز را اقامه کرده و به ایراد سخنرانی می‌پردازند.
 
وی یادآور شد: شب‌های ماه مبارک رمضان در نیمه اول ماه دعای افتتاح و در نیمه دوم ماه دعای ابوحمزه قرائت می‌شود.
 
اسداللهی عنوان داشت: ظهرها برنامه قرآنی حرم حضرت معصومه(س) از ساعت 14 و 45 دقیقه تا 15 و 45 دقیقه با حضور قاریان کشوری برگزار می‌شود.
 
وی ترتیل‌خوانی را از دیگر برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) ذکر کرد و افزود: ترتیل‌خوانی نوجوانان و جوانان هر روز ساعت 10 و 30 دقیقه تا 11 و 30 دقیقه و ترتیل‌خوانی خواهران هر روز از ساعت 11 تا 12 در رواق حضرت خدیجه(س) برگزار می‌شود.
 
اسداللهی با اشاره به دیگر برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) گفت: آیت‌الله مکارم‌شیرازی ظهرها پس از اقامه نماز به ایراد سخنرانی پرداخته و مداحان اهل بیت(ع) به صورت روزانه به مداحی می‌پردازند.
کد مطلب 1649367

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