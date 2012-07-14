سه معلم نیکوکار بیمه عمر خود را به ایتام کمیته امداد اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین دشتی صبح امروز شنبه به خبرنگاران گفت: هر سه نفر این معلمان از بین خواهران فرهنگی شهرستان تبریز هستند.

وی با بیان اینکه بیش از 14 هزار و 200 نفر از معلمان و فرهنگیان استان در بخش های مختلف با کمیته امداد آذربایجان شرقی همکاری دارند، افزود: پنج هزار نفر از حامیان ایتام کمیته امداد استان از بین فرهنگیان آذربایجان شرقی است که نشان از توجه ویژه این قشر از جامعه برای شرکت در برنامه های خیرخواهانه است.

دشتی تصریح کرد: همچنین پنج هزار نفر از فرهنگیان استان نیز به صورت داوطلبانه در برنامه های مشترک برای جلب کمک های مردمی با کمیته امداد همکاری می کنند.

وی اضافه کرد: بیش از چهار هزار و 200 نفر از فرهنگیان استان نیز تحت عنوان رابط فرهنگی امداد در مدارس فعالیت می کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: این افراد با مدیریت دانش آموزان و انعکاس مشکلات آنها نقش موثری در حل مشکلات دانش آموزان استان ایفا می کنند.

دشتی با قدردانی از همکاری فرهنگیان استان جهت اجرای برنامه های کمیته امداد، افزود: گسترش فرهنگ خدمت به محرومین و ایتام در بین معلمان و فرهنگیان علاوه بر پاداش معنوی موجب ترویج این فرهنگ پسندیده در بین نسل های جوان به ویژه دانش آموزان می شود.

وی از این افراد به عنوان الگوهایی مناسب فرهنگی، دینی و اجتماعی برای دانش آموزان و نوجوانان یاد کرد.