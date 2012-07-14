حجت الاسلام مفید کیایی نژاد ضمن اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ و ضرورت نگاه ویژه به این بخش در کرج و شهرستانها به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که مهمترین دغدغه مسئولان فرهنگی استان رفع مسایل و مشکلات فرهنگی مردم به ویژه در شهرستان ها است، از این رو شکل گیری دفاتر مرتبط با این حوزه در شهرستانهای کرج ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: شهرستان طالقان از ظرفیت و پتانسیل های قابل توجهی برخوردار است و باید شرایط توسعه و بالندگی فرهنگی آن نیز فراهم شود.

کیایی نژاد گفت: با همین هدف دفترارتباطات مردمی در شهرستان طالقان افتتاح شد و با تلاش فراگیر در حوزه فرهنگی و در آینده نزدیک این منطقه را به عنوان نقطه گردشگری اسلامی معرفی خواهیم کرد.