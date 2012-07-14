تهیه جدول داده-ستانده سال 90 در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض علیپور با بیان اینکه تهیه جدول داده ـ ستانده برای سال 1390 در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، گفت: جداول داده ـ ستانده از کاربردی‌ ترین ابزارهای برنامه‌ریزی اقتصادی هستند. کاربردهای وسیع این جداول به دلیل ارایه اطلاعات گسترده و مسنجم و دارا بودن یک چارچوب نظری بسیار قوی است.

وی افزود: این جداول پایه بسیاری از مطالعاتی است که محققان، تصمیم‌سازان و برنامه ‌ریزان اقتصادی پیرامون نظام اقتصادی یک کشور انجام می‌دهند.

معاونت اقتصادی ومحاسبات ملی مرکز آمار ایران تصریح کرد: این جدول روابط متقابل بین نهادهای تولیدکننده و نهادهای مصرف‌کننده اقتصاد یک کشور را در تفصیلی‌ ترین حدممکن نشان می‌دهد.

عوض علیپور با اشاره به کاربرد‌های اصلی این جدول، اظهار داشت: تحلیل ساختار تولید، مصرف، صادرات، واردات، انجام تجزیه و تحلیل‌های متعدد از جمله پیش‌بینی قیمت‌ها، تقاضای نیروی کار، اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف و بسیاری از موضوعات اساسی اقتصاد کشور از کاربردهای این جدول است.

وی افزود: برای تهیه جدول داده ـ ستانده فرایند‌های بسیار زیاد و پیچیده‌ای صورت می‌گیرد که از جمله این فرایندها،اجرا و پردازش و استخراج بیش از 120 طرح آمارگیری در کلیه استان‌های کشور است و تاکنون 4 جدول داده ـ ستانده توسط مرکز آمار ایران برای سال‌های 1352، 1365 ، 1370 و1380 تهیه شده است.