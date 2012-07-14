ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آمادگی تیم فوتبال مس کرمان، هدف گذاری این تیم در رقابت‌های لیگ برتر و حذف احتمالی رقابت‌های جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوی خوبی را در کشور ترکیه برگزار کردیم و در آنجا بازی‌های تدارکاتی مفیدی را انجام دادیم.

وی در همین خصوص افزود: پس از اردوی ترکیه نیز یک بازی تدارکاتی سخت و جدی را با تیم سایپا انجام دادیم که در آن دیدار هدف اصلی ما پیدا کردن ترکیب اصلی تیم بود. خوشبختانه به خواسته خود رسیدیم و شناختی خوبی را از بازیکنان به دست آوردیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در پاسخ به این پرسش که "آیا خواسته‌های شما در زمینه جذب بازیکن در فصل نقل و انتقالات برآورده شد؟"، اظهار داشت: باشگاه بخش عمده‌ای از بازیکنان مدنظرم را جذب کرد اما چهار بازیکن تاثیرگذار در فهرست من بودند که با وجود مذاکرات جدی مسئولان باشگاه با آنها، موفق به امضای قرارداد با این بازیکنان نشدیم.

قاسمپور در همین خصوص تاکید کرد: متاسفانه برخی از رسانه‌ها در ابتدای فصل نقل و انتقالات جو بدی را علیه تیم ما به راه انداختند و اعلام می‌کردند که تیم مس کهکشانی یارگیری کرده و بسته شده است اما در پایان فصل نقل و انتقالات می‌بینیم که حتی تیمی مانند راه آهن نیز کهکشانی‌تر از ما بسته شده است!

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا تغییرات ایجاد شده در سطح مدیران باشگاه مس کرمان تاثیری روی تیم گذاشته است؟، تصریح کرد: تا این لحظه تغییرات ایجاد شده تاثیری روی مجموعه تیم و بازیکنان نداشته و امیدوارم که درآینده نیز تاثیر نگذارد.

قاسمپور افزود: هنوز شرایطی پیش نیامده که با رئیس هیات مدیره جدید ملاقاتی داشته باشم اما در اردوی ترکیه به صورت تلفنی با ایشان گفتگوی کوتاه داشتم که قول مساعدت و حمایت را به من دادند. همچنین در ملاقاتی که با سعد محمدی، مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران داشتم وی به ما قول مساعدت و حمایت همچون گذشته را داد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با اعلام اینکه هدفگذاری ما برای پایان رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر قرار گرفتن در بین چهار تیم بالای جدول است، در خصوص حذف احتمالی رقابت‌های جام حذفی تاکید کرد: جام حذفی شرایط متفاوتی نسبت به بازی‌های لیگ دارد و این فرصت را به تیم‌های ضعیف‌تر و حاضر در دسته‌های پایین‌تر می‌دهد که خودشان را نشان دهند بنابراین می‌توان گفت که ضرر حذف رقابت‌های جام حذفی از نفع آن برای فوتبال ایران بیشتر است.

تیم فوتبال مس کرمان در هفته نخست دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه میهمان تیم فوتبال سپاهان اصفهان خواهد بود.