انجام بیش از 8 هزار ماموریت اورژانس در استان مرکزی

دکتر قنبر فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 782 مورد از این ماموریت های اورژانس با علت قلبی و عروقی، 127 مورد سکته مغزی، 330 مورد مشکلات تنفسی، 296 مورد سقوط و پرتاب از ارتفاع، 32 مورد سوختگی، 370 مورد انواع مسمومیت ها، 11 مورد غرق شدگی بوده است.

وی گفت: از تعداد هشت هزار و 452 ماموریت اورژانس در استان، شش هزار و 171 مورد در مناطق شهری و یکهزار و 843 مورد جاده ای بوده است.

وی با بیان اینکه 438 مورداز ماموریتهای اورژانس در سه ماهه نخست سال جاری انتقال بیمار در بین مراکز فوریتی بوده افزود: در این مدت 60 اعزام فوریتی مادران باردار از طریق ستاد هدایت درمانی استان انجام شده است.

انجام 76 ماموریت در حوزه حوادث غیرمترقبه و صنعتی استان

رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان مرکزی از انجام 76 مورد ماموریت اورژانسی در حوزه حوادث غیرمترقبه و صنعتی استان مرکزی خبرداد و افزود: 27 مورد از مصدومین این حوادث جان باخته اند.

فراهانی با بیان اینکه بیشترماموریتهای اورژانسی اراک با علت بیماری قلب و عروق بوده افزود: در سه ماهه امسال 364 مورد ماموریت های اورژانسی با علت بیماری قلب و عروق، 43 مورد سکته مغزی، 219 مورد بیماری های تنفسی، 173 مورد سقوط، 13 مورد سوختگی، 239 مورد انواع مسمومیت ها و مابقی چند علتی بوده است.

وی افزود: از مجموع ماموریت های اورژانسی در اراک هزار و 954 مورد اعزام به بیمارستان، 789 مورد درمان در محل و 609 مورد لغو ماموریت بوده و در این ماموریت ها در مجموع 127 نفر فوت شده اند.