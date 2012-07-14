به گزارش خبرگزاری مهر، در پانصد و چهل و ششمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر یزد، در مورد تعیین سرپرست شهرداری و انتخاب شهردار، پس از بحث و تبادل نظر در نهایت بر اساس تبصره ذیل ماده 73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، علی‌بمان جوکار به عنوان سرپرست شهرداری یزد انتخاب شد.

همچنین در این جلسه، بر اساس طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا، سید علی ‌اکبر میروکیلی با توجه به سوابق کاری و آشنایی کامل به امور شهرداری یزد به عنوان مشاور شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد تا در این مدت باقی‌مانده از تجربیات وی به ویژه در تکمیل پروژه‌های عمرانی بهره‌ گیری شود.