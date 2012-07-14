به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها صبح امروز شنبه با حضور 210 ووشوکار در دو بخش ساندا و تالو و در قالب 18 تیم از کشورهای کشور خارجی چین، روسیه، ویتنام، اوکراین، فرانسه، ایتالیا، برزیل، تونس، هند، ترکیه، گرجستان، اردن، لبنان، عراق، ارمنستان، افغانستان، کویت و سوریه و دو تیم منتخب زنجان و نفت تهران در زنجان آغاز شد.

در آغاز این رقابتها فرشاد عربی اولین طلای ووشو ایران در این رقابتها را کسب کرد. نایب قهرمان جهان در سال 2011 از تیم نفت در اجرای فرم "نان چوان"بخش تالو با کسب امتیاز 9/80 به مدال طلا دست یافت. در این فرم نماینده نام آشنای ویتنام با امتیاز 9/70 نقره گرفت و مصطفی حسن زاده از تیم منتخب زنجان با امتیاز 9/69 به مدال برنز دست یافت.

همچنین علی وطن خواه از تیم نفت در اجرای فرم تای چی چوان بخش تالو با کسب امتیاز 9/45 به مدال برنز رسید. در این فرم دو تالوکار قدرتمند و عنوان دار چینی به ترتیب با امتیاز 9/90 و 9/83 به مدال طلا و نقره دست یافتند.

احسان پیغمبری دارنده نشان برنز بازیهای آسیایی گوانگجو از تیم نفت در اجرای فرم "چانگ چوان" بخش تالو با کسب امتیاز 9/75 به مدال نقره دست یافت.در این فرم نماینده چین که از عنوان داران رقابتهای آسیایی و جهانی است با امتیاز 9/85 طلا گرفت و نماینده هند با امتیاز 9/60 به مدال برنز رسید.

این رقابتها در زنجان پیگیری می شود.