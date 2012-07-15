اولویتهای برنامه های کاهش آلودگی هوای پایتخت اعلام شد

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معضل آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلاتی است که در سطح استان تهران با آن مواجه هستیم افزود: در حال حاضر در راستای اجرای کاهش آلودگی هوا برنامه های زیادی در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران ادامه داد: یکی از برنامه ها، کیفیت بخشی سیستمهای سنجش آلودگی هوای شهر تهران است.

وی با اشاره به برنامه تقویت مرکز مدیریت و پایش آلودگی هوای تهران اظهار داشت: نصب ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت هوا در شهرکهای صنعتی، نصب ایستگاههای کوچک مقیاس برای مناطق ویژه مانند تونلهای شهری، خرید تجهیزات شناسایی و اندازه گیری آزبست، مواد آلی فرار، سنجش آلودگی صوتی، دستگاههای اندازه گیری امواج الکترومغناطیس از اولویتهای طرح ارتقای ‌مرکز پایش آلودگی استان تهران است.

اشرفی پور با بیان اینکه طرح پیشنهادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص تقویت و تجهیز بیشتر مرکز پایش آلودگی هوای استان طبق مصوبات شورای برنامه ریزی استان تهران ارائه شده است، افزود: این طرح بررسی خواهد شد و در صورت تصویب کارگروه اعتبارات لازم برای تقویت این مرکز تخصیص می یابد.

به گفته وی، جزئیات این طرح بزودی اعلام خواهد شد.