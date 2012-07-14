11 نفر در بر اثر وقوع سیل جان باختند/ لزوم توجه مردم به هشدارها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت علی شایان فر اظهارکرد: جان باختگان شامل شش نفر در شهرستان مشهد، سه نفر در شهرستان نیشابور، یک نفر در شهرستان چناران و یک نفر در شهرستان تربت جام بوده اند.

وی اظهار داشت: از این تعداد شش نفر بر اثر عبور از عرض رودخانه، دو نفر بر اثر عبور با وسیله نقلیه از داخل مسیل و سه نفر بر اثر رانش زمین و جاری شدن گل و لای از کوه، جان خود را از دست دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: انتظار می رود با توجه کردن شهروندان و زائران حضرت امام رضا(ع) به هشدارهای وقوع سیل که توسط دستگاه های بحران مدار و از طریق رسانه های گروهی اعلام می شود، خسارات جانی به حداقل کاهش یابد.