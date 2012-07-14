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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

در خراسان رضوی/

11 نفر در بر اثر وقوع سیل جان باختند/ لزوم توجه مردم به هشدارها

11 نفر در بر اثر وقوع سیل جان باختند/ لزوم توجه مردم به هشدارها

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 11 نفر در این استان بر اثر سیل جان باختند خواستار توجه مردم به هشدارهای مسئولین در رابطه با وقوع حوادث طبیعی و سیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت علی شایان فر اظهارکرد: جان باختگان شامل شش نفر در شهرستان مشهد، سه نفر در شهرستان نیشابور، یک نفر در شهرستان چناران و یک نفر در شهرستان تربت جام بوده اند.

وی اظهار داشت: از این تعداد شش نفر بر اثر عبور از عرض رودخانه، دو نفر بر اثر عبور با وسیله نقلیه از داخل مسیل و سه نفر بر اثر رانش زمین و جاری شدن گل و لای از کوه، جان خود را از دست دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: انتظار می رود با توجه کردن شهروندان و زائران حضرت امام رضا(ع) به هشدارهای وقوع سیل که توسط دستگاه های بحران مدار و از طریق رسانه های گروهی اعلام می شود، خسارات جانی به حداقل کاهش یابد.

کد مطلب 1649391

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