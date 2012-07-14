به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی مستندسازی با هدف آمادگی افراد مستعد در زمینه ساخت مستند رادیویی برای شرکت در دومین جشنواره جوانه با عنوان برنامه سازی مستند راه اندازی شده است و علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام در این کارگاه به سایت جشنواره به نشانی http://www.javanefestival.ir/Signup.aspx مراجعه کنند.

این کارگاه با حضور اساتید مجرب برنامه سازی برگزار می‌شود که در زمینه ساخت مستند آموزش‌های لازم را به افراد علاقمند می‌دهند و پاسخگوی سؤالات آنان خواهند بود.

ثبت نام در کارگاه آموزشی مستند سازی رادیویی رایگان بوده و ترتیب پذیرش افراد نیز بر اساس تاریخ ثبت نام است. اولویت حضور در کارگاه با کسانی است که در زمان‌های اولیه اقدام به ثبت نام کرده باشند.

افراد در صورت تمایل می‌توانند برای استفاده از مباحث کارشناسی مطرح شده در این کارگاه، ثبت نام خود را به زمان‌های انتهایی موکول نکنند. مکان برگزاری این کارگاه میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز است و زمان برگزاری نیز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ساعت 11 تا 12:30 خواهد بود.