رویکرد پزشک خانواده سلامت محوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحیددستجردی صبح شنبه در مراسم افتتاح طرح ملی پزشک خانواده شهری در اولین استان کشور افزود: این طرح به معنی این است که هر ایرانی دارای یک پزشک خانوادگی می شود.

وی تصریح کرد: در بخش بهداشت و پیشگیری از نظام پزشکی پزشک خانواده استفاده می شود و این بحث در حالی است که در نظام قبلی سلامت که همچنان در کشور اجرایی می شود افزایش بیمار و نسخه باعث افزایش درآمد می شد اما در این نظام افزایش سلامت باعث افزایش درآمد می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح رابطه مالی بیمار و پزشک از بین می رود و دیگر شاهد رفتارهایی مثل زیرمیزی و رومیزی نخواهیم بود.

وحیددستجردی با اشاره به اینکه با تخصیص کامل اعتبارات مصوب بیماران هیچگونه هزینه ای بابت درمان پرداخت نخواهند کرد، یادآور شد: در بودجه سال گذشته مصوب شد که 6 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که با تخصیص این اعتبار کسانی که از مسیر پزشک خانواده به رده های دیگر درمانی منتقل می شوند هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.

بیماری قلبی و عروقی 45 درصد مرگ و میر کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیماری های غیرواگیر مشکل اصلی جامعه امروز است، گفت: شهرنشینی حاشیه نشینی مسائل سالمندی حوادث و بیماری های غیرواگیر از مهمترین مباحث درمان در جوامع امروز است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در حال حاضر 45 درصد از مرگ و میر کشور براثر بروز بیماری های قلبی و عروقی است و در حالیکه بسیاری از بیماری های عفونی را در کشور نابود کرده ایم، حرکت به سمت دنیای صنعتی باعث بروز بیماری های غیرواگیر شده است.

وحیددستجردی ادامه داد: باید پیش بینی های لازم را جهت سلامت سالمندان داشته باشیم زیرا سالمندان حدود 5 برابر از دیگران بیشتر به خدمات درمانی نیاز دارند و مراجعه آنها به مراکز درمانی نیز 5 برابر افزایش خواهد یافت.