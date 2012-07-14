طرح مهندسی فرهنگی در مهدهای کودک یزد اجرا می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی نسب پیش از ظهر شنبه در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ هفته بهزیستی به مناسبت سی و سومین سال تاسیس این سازمان اظهار داشت: این طرح در سه محور افتتاح مهد مساجد، طرح پیام‌ آوران محبت و رونمایی از کتاب ‌های آموزشی با محتوای دینی ویژه مربیان مهدهای کودک اجرا می ‌شود.

وی با اشاره به طرح پیام‌ آوران محبت عنوان کرد: در این طرح روحانیون با حضور در مهدهای کودک، آموزه ‌های دینی و قرآنی را به کودکان منتقل می ‌کنند.

رحیمی با تاکید بر 52 وظیفه با بیش از 150 فرآیند که بر عهده بهزیستی گذاشته شده است، گفت: این فعالیت ‌ها در حوزه سلامت روان جامعه و بهتر زیستن تاثیرگذار است.

وی بر ضرورت توجه مربیان مهدهای کودک به رشد شخصیت کودکان تاکید کرد و گفت: سرنوشت یک کودک در مهدهای کودک جابجا می‌ شود و توجه یا عدم توجه به رشد شخصیت آنها باعث می ‌شود به سعادت یا عدم سعادت برسند.

رحیمی نسب همچنین با اشاره برنامه های هفته بهزیستی عنوان کرد: امسال هفته بهزیستی از 24 تا 30 تیرماه در نظر گرفته شده است که با به صدا در آمدن زنگ هفته بهزیستی در مهدهای کودک استان از امروز آغاز می ‌شود.

وی افزود: به همین مناسبت 95 برنامه در 11 شهرستان استان شامل 13 افتتاحیه و 15 گردهمایی پیش‌بینی شده که در طول این هفته برگزار می‌ شود.