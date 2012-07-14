هزینه راهسازی در کهگیلویه و بویراحمد چهاربرابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی‌پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این در حالی است که به طور میانگین در بقیه نقاط کشور برای ساخت یک کیلومتر راه اعتباری حدود نیم میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی بیان کرد: 200 کیلومتر بزرگراه و تعریض جاده‌های ارتباطی در سطح استان در دست اجرا است و 100 کیلومتر از راه‌های در حال ساخت استان از پیشرفت مطلوبی برخوردار هستند.

معاون عمرانی استاندار استان همچنین بیان داشت: در اعطای اعتبارات عمرانی امسال، اولویت با طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا و ضروری استان است.

وی احداث سه بیمارستان بزرگ 200 تختخوابی یاسوج و بیمارستان‌های 96 و 68 تختخوابی گچساران را از دیگر طرح‌های اولویت دار سال جاری استان عنوان کرد و گفت: با تخصیص اعتبار، امسال ساخت و ساز این طرح‌های بهداشتی، درمانی نیز شتاب خواهند گرفت.

امیدی‌پور با اشاره به خدمات ارزنده نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخش‌‌های مختلف استان گفت: حدود 98 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه، مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر گازرسانی به روستاهای دارای15 کیلومتر فاصله تا خط انتقال گاز، فرصتی مهم برای گازرسانی به نقاط مختلف استان است، افزود: بیش از 275 روستا در جریان سفرهای استانی هیئت دولت استان از نعمت گاز برخوردار شدند.