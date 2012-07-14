شمشیر باز یزدی در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات شمشیربازی جوانان قهرمانی کشور که در تهران برگزار شد در اسلحه سابر سجاد پور سلمان موفق شد در فینال فرزاد باهر قهرمان آسیا را با نتیجه 15 بر 9 شکست دهد و برسکوی نخست این رقابت ها قرار بگیرد و گردن آویز طلا را از آن خود کند.



محمد سازنجیان دیگر شمشیرباز کشورمان هم در همین اسلحه بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.



در اسلحه سابر انفرادی 47 شمشیرباز در هفت جدول با هم به رقابت پرداختند.



برگزاری مرحله نخست لیگ ژیمناستیک هنری بانوان استان در یزد



مرحله اول لیگ ژیمناستیک هنری بانوان در تالار ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار شد.



مرحله اول لیگ ژیمناستیک هنری بانوان استان در گروه مبتدی در چهار سطح برگزار شد و 100 ورزشکار در قالب 30 تیم از شهرستان های یزد، میبد و اردکان با هم به رقابت پرداختند.



در بخش تیمی و در مجموع چهار سطح تیم خانه ژیمناستیک گلستان یزد بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان دور نخست لیگ ژیمناستیک هنری بانوان شد.



تیم های شهرستان اردکان و کارگران یزد هم به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.



نگین اخباری، پرنیان مودتی، آیدا ابراهیمی در سطح یک، هانیه هاشم بیگی، فاطمه کریمی و ریحانه زارع در سطح دو، سعیده ملکی، مهسا شخصی نیا و محدثه زارع در سطح سه و سحر گازری پور ، نیره صندوق ساز و زهرا حسینی در سطح چهار موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.



سمیه صرام، مریم عبدالله زاده، مهدیه دهقانی و لیلی یاوری داوران این دوره از لیگ ژیمناستیک هنری بانوان استان بودند.



برگزاری مسابقات پهلوانی و زورخانه ای انتخابی استان در یزد



رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان از برگزاری مسابقات پهلوانی و زورخانه ای انتخابی استان در یزد خبر داد.



محمد حسین ارزانش گفت: مسابقات پهلوانی و زورخانه ای استان در بخش هنرهای فردی و تیمی زورخانه ای روز جمعه 30 تیرماه در زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) یزد برگزار خواهد شد.



وی افزود: شرکت کنندگان در این رقابت ها در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان با هم به رقابت می پردازند.



رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان خاطرنشان کرد: تیم ها و نفراتی که مایل به شرکت در این مسابقات هستند حداکثر تا ساعت 20 روز سه شنبه 27تیرماه فرصت دارند تا آمادگی خود را اعلام خود را اعلام دارند.



ارزانش گفت: نفرات برتر در این مسابقات در شهریورماه به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

