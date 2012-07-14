کارگاه تخصصی طراحی نقوش ایرانی در حوزه هنری شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود از برگزاری کارگاه تخصصی آموزش طراحی نقوش ایرانی اسلامی بر روی پارچه در این حوزه خبر داد.

سید محمد رضا طبسی افزود: کارگاه تخصصی آموزش طراحی نقوش ایرانی اسلامی بر روی پارچه با هدف معرفی الگوهای برتر و متناسب با زیبایی شناسی پوشش اسلامی در راستای فرهنگ حجاب و عفاف با حضور هنرمندان و سایر علاقمندان در حوزه هنری شاهرود برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این کارگاه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 8 تا 12 توسط مریم اکبری تدریس می شود.

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود یادآور شد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و جهت ثبت نام و حضور در این کارگاه می توانند به نشانی حوزه هنری شاهرود واقع در خیابان فروغی مراجعه و یا با شماره تلفن 2231418 تماس بگیرند.

انیمیشن "گلدان زیبا" در حوزه هنری استان سمنان تولید شد

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود از تولید انیمیشن "گلدان زیبا" با موضوع صداقت و راستگویی به تهیه کنندگی حوزه هنری استان سمنان و به مدت 17 دقیقه توسط گروه انیمیشن این حوزه خبر داد.

سید محمد رضا طبسی در خصوص موضوع این انیمیشن گفت: داستان این انیمیشن مربوط به حاکمی است که به دنبال خزانه داری مطمئن برای خزانه است که به پیشنهاد وزیر چند داوطلب انتخاب می شوند و به تمامی داوطلبان چند دانه گل داده می شود که هر کس گل او زیباتر شود خزانه دار می شود. در روز مقرر همه با گل های زیبا می آیند به جز یکی که گلدان او خالی است و ...

وی تصریح کرد: امیر طوسی کارگردان، زینب قناد، زهرا طاهری، رضا باقری و مهدی تیموری انیماتور ها، علی نادعلی، رضا علی عابدی و حمزه ملک مدل سازه، سجاد حیدرزاده مدیر تولید و حوزه هنری استان سمنان تهیه کننده این انیمیشن هستند.

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: انیمیشن "سلامی بر روح الله" نیز به مدت 10 دقیقه به تهیه کنندگی حوزه هنری شهرستان شاهرود در دست ساخت است که در بهمن ماه سالجاری به تولید نهایی خواهد رسید.

بازدید رئیس حوزه هنری استان سمنان از پروژه تله فیلم "آسمان بی ستاره"

سید عباس دانایی رئیس حوزه هنری استان سمنان و رمضانعلی شریفی فر مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان از پشت صحنه و مراحل ساخت تله فیلم "آسمان بی ستاره" که تصویربرداری آن در روستای فینسک از توابع بخش شهمیرزاد مهدیشهر انجام می شود، بازدید و با عوامل آن گفت و گو کردند.

داستان تله فیلم آسمان بی ستاره ماجرای خواستگاری برزو پسر عباسعلی از ستاره دختر مشهدی حسن است اما هر بار که تصمیم به انجام مراسم خواستگاری می گیرند اتفاقاتی باعث شکر آب شدن رابطه بین پدرانشان می گردد و بالطبع مراسم خواستگاری به تعویق می افتد.

جدل بین عباسعلی و مشهدی حسن که هر دو به شغل کشاورزی و دامداری مشغول هستند، عباسعلی را مجبور به عزیمت از روستا می کند اما در لحظات آخر برزو متوجه می شود عامل سومی پشت پرده تمامی اتفاقات قرار داشته که ...

تله فیلم :آسمان بی ستاره" با هدف تسهیل امر مقدس ازدواج و القای حس امنیت، خودباوری، امید و اعتماد به نفس، عزت و غرور ملی در جامعه با تاکید بر ظرفیت های بومی و محلی تهیه و تولید می شود.

محمد نداف طراح و نویسنده و حیدر عباس زاده کارگردان تله فیلم آسمان بی ستاره است.

تله فیلم آسمان بی ستاره در یک قسمت 90 دقیقه ای مشترکاً از سوی حوزه هنری استان سمنان و صدا و سیمای مرکز سمنان تولید می شود.

راه یابی نویسنده و شاعر حوزه هنری استان سمنان به جشنواره سوره

نویسنده و شاعر جوان حوزه هنری استان سمنان به مرحله نهایی داوری دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره راه یافت.

اثر رسول گلپایگانی از نویسندگان و شاعران جوان حوزه هنری استان سمنان به مرحله نهایی بخش شعر آزاد دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره راه یافت.

در این دوره جشنواره شعر و داستان جوان سوره، آثار 130 هنرمند از مرحله مقدماتی وارد رقابت در مرحله نهایی داوری شده اند که از این میان، 57 هنرمند زن و 73 هنرمند مرد هستند.

دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره با هدف نیازسنجی، مخاطب شناسی و پایش سطح علمی و ادبی آینده سازان کشور با موضوعات آزاد و محورهای اخلاق در خانواده،‌ دفاع مقدس، بیداری اسلامی،‌ فرهنگ و تمدن و عدالت و پیشرفت و بخش ویژه انقلاب اسلامی، 26 و 27 تیر ماه با معرفی 30 اثر به عنوان آثار منتخب، به همت حوزه هنری در ارومیه برگزار می‌شود.