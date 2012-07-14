تایید طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات سال 90/ گزارش بررسی مصوبات مجلس هشتم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه خود با خبرنگاران از تایید 4 مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان خبر داد.

بر اساس این گزارش و به گفته کدخدایی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت، طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران و اصلاح اساسنامه شرکت های سهامی آب منطقه ای، 4 مصوبه مجلس است که به تایید شورای نگهبان رسیده است.

کدخدایی همچنین از بررسی 31 نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به 26 تیرماه سالگرد تاسیس شورای نگهبان گزارشی از عملکرد این نهاد در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

وی گفت: تعداد مصوبات مجلس هشتم 358 عدد بوده است که از این تعداد 234 مصوبه مربوط به لوایح تقدیمی دولت و 124 مورد نیز طرح نمایندگان بوده است.

به گفته کدخدایی 190 مصوبه مجلس در مرحله اول ارسال به شورای نگهبان به تایید این شورا رسیده و 71 مورد نیز در مراحل بعدی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

به گفته کدخدایی از تعداد مصوبات ارائه شده به شورای نگهبان در دوره مجلس هشتم، 97 مصوبه مغایر با قانون اساسی و موازین شرع شناخته شده است.