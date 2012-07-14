به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که پیش از این قرار بود از روز پنجم مرداد ماه آغاز شود، با یک هفته تاخیر از روز دوازدهم مرداد ماه با شرکت 16 تیم مدعی قهرمانی استارت می‌خورد.



آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال با یک هفته تاخیر از 12 مرداد



از سوی دیگر در شرایطی که به صورت رسمی تمرینات جدید تیم فوتسال صبای قم برای حضور در مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با معرفی امیر شمسایی به عنوان سرمربی این تیم آغاز شد، بازیکنان مطرح و جدید زیادی در این تمرینات حضور دارند.



صبایی‌ها زیر نظر شمسایی تمرینات خود را در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌کنند و بعد از تست گیری که توسط این مربی از بازیکنان مستعد فوتسال قم صورت گرفت، تیم فوتسال صبا ترکیب خود را برای لیگ جدید شناخت.



این در حالی است که علی اصغر حسن‌زاده ملی پوش تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان و مجید لطیفی ملی پوش تیم فوتسال شهید منصوری قرچک که هر دو بازیکن زمانی در تیم ارم کیش قم بازی می‌کردند نیز در تمرینات صبای قم شرکت می‌کنند.



وجود مدیریت صحیح و ظرفیت غنی فوتسال در صبای قم



سرمربی جدید تیم فوتسال صبای قم در تلاش برای حضور پرقدرت صبا در مسابقات امسال لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در نظر دارد با مدیریت صحیح و ظرفیت خوبی که در صبا وجود دارد این تیم نماینده شایسته‌ای برای فوتسال قم در لیگ برتر کشور باشد.



موفقیت تیم فوتسال صبای قم در کسب عنوان ششم جدول رده بندی رقابت های چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور و معرفی چندین چهره مستعد و توانمندی بومی نشان داد که سرمایه گذاری بر روی نیروهای بومی، بی بهره نیست بلکه با مدیریت صحیح می توان آن را به یک فرصت برای پیشرفت فوتسال استان ها تبدیل کرد.



این در حالی است که نتایج موفقیت آمیز تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال و توفیق در کسب نتایج بسیار خوب با کمترین هزینه نسبت به سایر تیم های لیگ برتری و در فضایی دور از حاشیه با تلاش دسته جمعی کادر مدیریت و فنی، بازیکنان و تمامی دست اندرکاران، هواداران و رسانه های دلسوز ورزشی قم به دست آمد.



تمدید مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر فوتسال تا 31 تیرماه



کسب این عنوان در سیزدهمین سال حضور پرقدرت و توانمند نماینده فوتسال استان قم، نشان دهنده برنامه ریزی مستمر، هوشمندانه و هدفمند و توجه به نیروهای بومی و تلاش کادر فنی و بازیکنان خوب این تیم مطرح در سطح فوتسال کشور است.



تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بعد از تیم های فوتبال شهید منصوری قرچک، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، صنایع گیتی پسند اصفهان، حفاری اهواز و گسترش فولاد تبریز رتبه ششم جدول لیگ برتر را به دست آورد.



حضور چهره‌های مطرح فوتسال کشورمان در تمرینات صبای قم در حالی اتفاق افتاد که محسن حسن‌زاده بازیکن سابق تیم ملی و مهدی حسن‌زاده بازیکن سه فصل گذشته تیم فوتسال حفاری اهواز نیز رسما به تیم فوتسال صبای قم آمده‌اند.



کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال نیز مهلت نقل و انتقالات در آستانه آغاز چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسلا باشگاه‌های کشور را که پیش از این تا بیست و دوم تیر ماه بود، با 9 روز تاخیر تا روز سی و یکم تیر ماه اعلام کرده و صبایی‌ها فرصت دارند بازیکنان مطرح کشور را نیز جذب کنند.

