قتل پسر معتاد به دست پدر خشمگین

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه هفته گذشته ماموران پلیس شیراز از کشف جسد مرد جوانی با یکی از محله های این شهر باخبر شدند. تیم پلیسی همراه بازپرس ویژه قتل خود را به محل ویژه جنایت رسانده و در نخستین بررسی ها دریافتند مقتول بر اثر اصابت گلوله به سرش از پا در آمده است. در ادامه مشخص شد مرد 30 ساله به نام مهدی چند سال قبل بخاطر اختلافاتی که با همسرش داشت از او جدا شده و به همراه دختر خود در خانه پدری اش زندگی می کرد. جسد مهدی نیز در مقابل خانه پدری اش قرار داشت. در حالیکه تحقیقات در این رابطه ادامه داشت مردی با مراجعه به پلیس آگاهی مدعی شد پسر خود را به قتل رسانده است با بررسی های اولیه مشخص شد متهم به قتل همان پدر مهدی می باشد او در بازجویی ها درباره انگیزه اش از این جنایت گفت: مهدی اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و با کارهایش ما را آزاد می داد. از رفتارهای او خسته شده بودم به همین خاطر با اسلحه ای که در خانه داشتم گلوله ای به او شلیک کردم چند ساعتی را در شهر پرسه زده و بعد بخاطر عذاب وجدان خود را تسلیم کردم.

متهم پس از اعترافات اولیه خود برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.