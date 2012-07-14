محمود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به موجب ماده 100 قانون بودجه سال 1390 معافیت بیمه برای شاغلان بخش کشاورزی میسر شده است.

وی بیان داشت: به موجب این قانون کارفرمایان شاغل در بخش کشاورزی و چهار نفر از افراد شاغل زیر پوشش آنها مشمول 20 درصد معافیت بیمه ای می شوند.

عضو شورای مرکزی و خزانه دار نظام صنفی کشور همچنین از معافیت مالیاتی خودروهای فعال در بخش کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: به موجب ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه خودروهای فعال در این بخش مشمول 100 درصد معافیت مالیاتی می شوند.

وی از اداره کل تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان خواست: تا در این زمینه همکاری لازم را با نظام صنفی و کشاورزان معمول دارند.

رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی استان گفت: چنانچه کشاورزان بخواهند در این زمینه از معافیت ها بهره مند شوند، باید از نظام صنفی شهرستانها پروانه فعالیت دریافت کنند.

زارع با اشاره به تازه تاسیس بودن نظام صنفی هدف از تاسیس آن را تحقق اصل 44 قانون اساسی در راستای ساماندهی، سازماندهی و هویت بخشیدن به بخش کشاورزی همچنین حمایت و تأمین رفاه کشاورزان عنوان کرد.