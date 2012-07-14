همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ معاون فرهنگی دانشگاه شیراز بعد از ظهر شنبه در نشست خبری برگزاری همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای، گفت: هر ساله مدارس تابستانی بسیاری در دانشگاههای کشور و دنیا برگزار می شود که ماهیتی تک محوری و تخصصی دارند، اما مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای دانشگاه شیراز که امسال برای سومین سال برگزار می شود از نظر ماهیتی منحصر بفرد است.

عطا الله ربیعی ادامه داد: تنها مدرسه تابستانی که در آن سخنرانی، کارگاه تخصصی، پنل علمی و مسابقه معلومات عمومی برگزار می شود مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای دانشگاه شیراز است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری مدرسه تابستانی بین رشته ای در دانشگاه شیراز آشنایی دانشجویان با برخی مباحث بین رشته ای و کاربردهای آنها، ایجاد بستر مناسب برای شناخت جذابیت و اهمیت فعالیت های بین رشته ای، سوق دادن گرایش فکری دانشجویان به این رشته ها، ایجاد زمینه ارتباط و همکاری علمی اساتید و دانشجویان فعال در این زمینه ها است.

معاون فرهنگی دانشگاه شیراز تعداد محورهای همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای را 10 مورد عنوان کرد و افزود: هوش مصنوعی و محاسبات نرم، فناوری نانو وکاربردها، زیست فناوری و علوم زیست پزشکی، انرژی های نو وتجدید پذیر، فناوری اطلاعات وارتباطات، خانواده، جامعه و سلامت، مهارت های مدیریتی، اخلاق درعلم و فناوری، علوم شناختی، تاریخ، فرهنگ و هنر محورهای اصلی این همایش هستند.

ربیعی یادآور شد: همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای با استقبال اساتید ودانشجویان دانشگاه های شیراز، صتعنی، علو م پزشکی شیراز واستادان سایر دانشگاههای کشور همراه بوده به گونه ای که بیش از 90 استاد با دبیرخانه همایش ملی مدرسه تابستانی دانشگاه شیرازهمکاری دارند و 64 نفر از این اساتید در همایش به سخنرانی علمی می پردازند.

وی اضافه کرد: در این همایش یک سخنرانی به صورت ویدیو کنفرانس از کشور کانادا با موضوع انرژی دریا برای علاقمندان پخش می شود و با همکاری دانشکده آموزش های الکترونیکی بسیاری از سخنرانی ها به صورت همزمان در فضای اینترنتی قابل دسترسی خواهد بود.

معاون فرهنگی دانشگاه شیراز حاصل برگزاری موفق دو دوره قبل این همایش در سال های86 و88 را تائید علمی دوره آن از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانست.

ربیعی ابراز داشت: همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز، معاونت فرهنگی وزارت ، علوم ، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی شیراز، مرکز تحقیقات وسیاستگذاری سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس، پژوهشکده فناوری نانو، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی آپادانا، بنیاد نخبگان فارس، مرکز تحقیقات لاپراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پیشتازان شیرازبرگزارشده است.

وی همچنین اظهارامیدواری کرد که با حمایت مسئولان استانی و روسای دانشگاه های شهرشیراز این همایش به صورت ملی تداوم داشته باشد تا گام های موثرتری در اشاعه علوم بین رشته ای و کاربردی برداشته شود.